El accidente fue hace 10 dÍas en el DesafÍo Ruta 40

“La recuperación es día a día”, indicó Lucas Innocente

El piloto se rehabilita en el hospital Británico de Buenos Aires. “Siento el apoyo de la gente, y sé que juntos vamos a ganar esta carrera”, expresó.

El piloto que representa a Corrientes, Lucas Innocente, está internado en el hospital Británico de Buenos Aires, recuperándose de las múltiples fracturas que sufrió hace diez días en una de las etapas del Desafío Ruta 40 que se disputaba en Catamarca. Acerca del accidente, Innocente comentó a radio Sudamericana que “los tejidos del brazo, es decir, la parte blanda es la que sufrió mayor daño”. También advirtió que el mayor resguardo médico recae en evitar infecciones, “tengo la herida abierta, la fractura está expuesta y es un foco importante de infección, es un riesgo grande”. En cuanto a la rehabilitación explicó que “la recuperación está controlada y es día a día. Me encontré con muchos correntinos que a diario me visitan y contienen, estoy muy animado y contento”, aseguró. Sobre el accidente recordó que no perdió el conocimiento “en ningún momento. No recuerdo el impacto, venía luchando la posición con otro competidor, hasta que la tierra del otro que iba adelante me dejó sin visión no recuerdo si choqué la montaña o caí al precipicio. Vi la herida que tenía y con la mano izquierda y la boca me hice un torniquete”. Y agregó: “Si perdía el conocimiento me hubiera desangrado, el daño en el brazo fue importante. Siento el apoyo de la gente y sé que juntos vamos a ganar esta carrera”.s