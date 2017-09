Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123343

Preadjudicatarios Procrear peregrinan por los bancos para gestionar créditos

Hace dos semanas se conocieron los resultados pero las entidades aumentaron los requisitos. Liberarse de las deudas, clave para acceder.

La línea de crédito para la Construcción con Terreno de Procrear otorgó la posibilidad de iniciar los trámites a 140 correntinos, desde hace dos semanas las familias recorren las entidades bancarias pero se sorprenden al ver que los requisitos varían según el banco consultado. Hay mucho malestar entre los preadjudicatarios. La situación es frecuente, un potencial adjudicatario del Plan Procrear decide la entidad bancaria por medio de la cual desea generar el crédito -en su mayoría optan en primera instancia por el Banco de la Nación Argentina-, luego va al banco para gestionar el crédito hipotecario. Ya en la entidad se da con la novedad de que un ejecutivo de cuentas le comunica que no resultará posible avanzar o porque está afectado en el Veraz o, en el mejor de los casos, porque tiene poco margen para endeudarse por la situación en rojo de la tarjeta de crédito. Sobre el tema desde el Gobierno nacional remarcan la gran cantidad de casos en que la persona que requiere un préstamos hipotecario tiene comprometido su margen por exceso en el uso de las tarjetas de crédito, razón que les impide aplicar. Por esa razón, sugieren liberar los márgenes de ingresos y así avanzar en la operación. Lo cierto es que no son pocos los grupos en las redes sociales donde quienes resultaron preadjudicatarios comentan la gran cantidad de requisitos solicitados por las entidades bancarias, lo que los obliga primero a recurrir a entidades privadas y tras ser rechazados comienzan a pensar en la posibilidad de dejar pasar la oportunidad de acceder a la posibilidad del crédito. La situación preocupa a los interesados y si bien este matutino buscó tomar contacto con varios gerentes de bancos de la ciudad - tanto privados como públicos - en los últimos días hasta el momento no lo consiguió. Lo concreto es que en las últimas semanas los preadjudicatarios correntinos comenzaron a perder las esperanzas de acceder al beneficio y con ello se diluye la posibilidad de acceder al sueño de la casa propia. Otro de los puntos que deja a varios correntinos sin la posibilidad de avanzar en el trámites, es no alcanzar un mínimo de dos sueldos mínimos vitales y móviles ya sea solo o con cónyuge. s