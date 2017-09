Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123347

Eliminatorias sudamericanas

Argentina no le pudo ganar al último y complicó su clasificación al Mundial

El seleccionado igualó 1 a 1 con la pobre Venezuela y sigue en zona de repechaje. En un mes recibe al cuarto, Perú, por la penúltima fecha.

El seleccionado argentino de fútbol empató ayer por 1 a 1 con su par de Venezuela, el peor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido decepcionante que complicó sus chances de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Por la 16ª fecha y en el estadio Monumental, Jhon Murillo abrió el marcador para Venezuela a los 5 minutos del segundo tiempo pero a los 8 minutos llegó el empate a través de Rolf Feltscher, en contra de su propia valla. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli, quien debutó como local, sumó una nueva frustración en el camino hacia Rusia 2018 que a dos fechas del final del certamen clasificatorio está cada vez más complicado. Argentina, que salió a la cancha sabiendo los resultados de Chile y Colombia, quedó con 24 puntos en la quinta posición que brinda un repechaje ante Nueva Zelanda. El equipo nacional, a 24 años del histórico 0-5 ante Colombia en el mismo escenario, repite una historia negra y sufrirá por demás para lograr una clasificación que ya no depende de sí mismo. Argentina, en el primer tiempo, mostró una mejor imagen que ante Uruguay pero en esta ocasión falló en los metros finales y convirtió en figura al joven arquero venezolano, Wuilker Fariñez. El equipo nacional tuvo 30 minutos iniciales muy buenos pero no pudo quebrar esa racha de sequía maldita que acompaña desde aquel gol, de penal, de Lionel Messi (a los quince minutos del primer tiempo) en la victoria sobre Chile por 1 a 0 en marzo y con Edgardo Bauza todavía como entrenador. Y que, en el entretiempo, con 300 minutos se convirtió en la peor de la historia. Argentina fue ampliamente superior a su rival pero era lo previsible porque es el último en la tabla, sin su capitán y referencia en Europa, Tomás Rincón, y con un equipo en pleno proceso de renovación que le abrió las puertas a varios integrantes del histórico segundo lugar en el Mundial Sub-20 de Corea. Uno de ellos, el arquero Fariñez, se presentó ante las miradas del fútbol a los tres minutos tapando un remate débil de Mauro Icardi, quien quedó mano a mano luego de una buena habilitación de Javier Mascherano. Icardi, el “9” más pedido por la gente en el último tiempo, corrió la misma -mala- suerte que su antecesor Gonzalo Higuaín. El delantero de Inter, de Italia, tuvo en el primer tiempo cinco ocasiones para romper el cero pero no se le pudo dar. En la segunda etapa, el rosarino tuvo otra ocasión clara pero sintió un contacto de atrás y no pudo patear cuando estaba mano a mano con Fariñez. La historia del segundo tiempo fue distinta porque el equipo no salió con la misma actitud y la muestra de ello fue el baldazo de agua congelada que significó el gol de Murillo. El joven venezolano recibió un buen pase de Córdova y definió con clase por sobre “Chiquito” Romero. El suplicio de la desventaja duró poco porque Marcos Acuña (ingresó en el primer tiempo por el lesionado Di María) se iluminó y luego de una gran jugada por izquierda tiró el centro que el defensor venezolano se encargó de meter adentro del arco. Argentina terminó desdibujado, con Messi cabizbajo como en las peores épocas y sin la profundidad para un rival que jugó un partido inolvidable e histórico. Ahora, la Albiceleste recibirá en octubre al Perú (cuarto con 24) de Ricardo Gareca y cerrará con Ecuador (octavo con 20) en la altura de Quito.s