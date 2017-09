Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123348

Conferencia de prensa del DT de la selecciÓn

“Nos quedan dos partidos y haremos todo para ganarlos”

Jorge Sampaoli habló de confusión del equipo en el segundo tiempo, pero se mostró confiado en poder clasificar al certamen ecuménico.

Tras el empate de anoche ante Venezuela 1 a 1 por la 16ª fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Rusia 2018, el entrenador de la selección argentina de fútbol destacó que al no ganar el encuentro “se dejó pasar una oportunidad importante para llegar al Mundial. Ahora tendremos que planificar el partido ante Perú. Nos quedan dos partidos y haremos todo para ganarlos”, aseguró. “Nosotros estamos peleando por la posibilidad de que Argentina llegue al Mundial. Hoy jugamos bien el primer tiempo pero en el segundo el equipo estuvo confundido. Enoja ser superior y no poder ganar”, añadió. Al ser consultado sobre el panorama que vive la selección nacional, el entrenador indicó que “ahora estamos más complicados que cuando llegué y me puse al frente del plantel. Sacamos dos puntos en dos partidos en los que fuimos superiores al rival por lo que la situación es difícil de cara a lo que se viene porque quedan dos fechas”, dijo el DT. “De cara a los partidos que vienen tenemos que levantarnos y estar convencidos de nuestras capacidades para afrontar lo que se viene con fortaleza”. En cuanto a la falta de gol que padece el equipo, Sampaoli manifestó que “la situación hace todo cuesta arriba por la presión de la necesidad de ganar estos partidos. Pero los jugadores demostraron que siempre quisieron buscar el arco rival. El resultado tendría que haber sido muy favorable a nosotros”. Durante la conferencia de prensa Sampaoli fue consultado sobre la manera en la que pretende lograr la clasificación, si es que debe hacerlo con buen nivel futbolístico o debe llegar al Mundial como sea y después trabajar y planificar lo que sería su, hoy por hoy, hipotética participación en el Mundial de Rusia. A lo que el DT contestó con determinación que hay que “hay que clasificar jugando”. Párrafo aparte para el desempeño de Lionel Messi en la doble fecha de Eliminatoria, el entrenador destacó la labor del jugador de Barcelona, y aseguró que “se hizo cargo del equipo en los dos partidos. Ante Uruguay en el Centenario, y aquí en el Monumental”.s