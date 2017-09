Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123353

Inicio » Información » Política

PAPELÓN

Debate frustrado: "nos falta crecer en tolerancia"

La frase pertenece a Lucía Abad, una de las organizadoras del encuentro realizado ayer en el el salón auditorio del Hospital Escuela y que terminó con un papelón. "Los políticos salen de la sociedad... no de un repollo, y la sociedad tiene esta conducta: somos espejo unos de otros. Falta mucho crecer en tolerancia”, opinó.

17

Lucía Abad, una de las organizadoras del Tercer Encuentro para el Diálogo a través de la Arquidiócesis de Corrientes, expresó su postura respecto al abrupto final de la iniciativa. “Los políticos salen de una sociedad... no de un repollo, y la sociedad tiene esta conducta: somos espejo unos de otros. Falta mucho crecer en tolerancia”, opinó. “Tenemos que poder sentarnos como ciudadanos a escuchar y dialogar”, dijo

“Tengo un poco de tristeza por lo que nos falta crece en tolerancia, escucha, respeto y nos falta desde el público y desde los candidatos a quienes se les pidió proyectos concretos y terminaron en arenga política” expresó Abad.





“Había mucho público militante, no sé si la mayoría, se escuchaba al que gritaba y muchos no gritaban ni decían nada” expuso.



“No sé si vino gente a ensuciar el encuentro, pero siento que dentro de las facciones no se interpreta el sentido del encuentro. Y no es un acto político dónde venimos a hinchar por un candidato sino que venimos a escuchar lo que tiene que decir. El pasado encuentro fue similar pero se pudo controlar” manifestó.



“No se puede juzgar las actitudes de nadie pero vinieron a hacer catarsis con el candidato contrario” remarcó.





“Sociedad y dirigencia, dirigencia y sociedad, los políticos salen de una familia no de un repollo, la sociedad tiene esta conducta, somos espejo unos de otros, falta mucho crecer en tolerancia” mantuvo.





“Estamos pensando en nuevos debates; ahora ya no, pero en el 2019 ahí estaremos con varias cosas que fuimos viendo que tenemos que mejorar. Hoy nos superó totalmente, podemos cambiar el lugar, el funcionamiento del aire” sostuvo.





“Al correntino que quiere venir a escuchar a los candidatos y le digo que no se desanime, que sigamos apostando, que tenemos que poder sentarnos como ciudadanos a escuchar y dialogar” remarcó.



“Cuando no hay construcción sino destrucción todos nos afectamos” cerró Lucia Abad.