BOCHORNO

Tato Romero Feris pidió calma a los candidatos luego del frustrado debate

El ex gobernador de la provincia y presidente del Partido Nuevo llamó a la reflexión a los postulantes a la gobernación de Corrientes, tras los sucesos de anoche. ¡Calma Muchachos!, pidió. El comunicado:

A los candidatos a gobernador de mi provincia les digo: ¡Calma Muchachos!

Solamente en la altura de un debate serio de ideas, de una escucha atenta a lo que el otro dice, y del respeto sin querer imponer lo que pensamos, podemos llegar a construir no solo una imagen buena, sino un buen proyecto y un buen gobierno.

Creo que en el debate de candidatos a gobernador perdieron todos, no ganó ninguno.

El bochorno que protagonizaron en medio de gritos, insultos y agresiones gratuitas, es gran parte responsabilidad de ustedes por igual.

Si quisieron llamar la atención con su actitud, lo lograron, pero para mal.

Agrediéndose mutuamente, diciéndole al otro lo que saben que les molesta, lleva al plano del enfrentamiento personal, cuando aquí se trata de construir entre todos la provincia que queremos.

Porque uno de ustedes será el gobernador, y no debe excluir para nada al otro, que representa a su vez el pensamiento de mucha gente que los sigue.

Ustedes son responsables de ello, y la muestra de anoche, Dios no quiera que sea la del gobierno que tengan que ejercer.

Y a los organizadores, creo que les faltó nivel de organización y profesionalidad por permitir que ello ocurra.

Con el respeto que se merecen, a todos les pido: no entren en el camino fácil de la improvisación.

Corrientes no se merece que reiteremos los enfrentamientos del pasado. Es hora de, en las diferencias, construir desde las coincidencias.

Raúl Romero Feris

