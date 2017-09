Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123369

Tumultuoso debate

Stanovnik: “Señales que preocupan, hay una intolerancia muy grande”

El jefe de la iglesia correntina salió rápidamente al cruce de lo ocurrido el martes a la noche. “hay que aprender a convivir”, indicó.

Crítico, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, expresó su preocupación por lo ocurrido el martes a la noche en el debate de candidatos, evento organizado por la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz. “Algunas señales preocupan porque hay una intolerancia muy grande”, manifestó el prelado en comunicación con la radio de la Unne. El Encuentro para el Diálogo impulsado organizado en Corrientes por la Pastoral Social, de la Comisión de Justicia y Paz, apenas completó la primera tanda de la exposición de Carlos Espínola, Gustavo Valdés y Sebastián Ríos Brisco. Los gritos, cruces y amenazas de abandono determinaron el abrupto final y dejaron de lado la idea original que tenía que ver con el intercambio de propuestas de acuerdo a los ejes que habían sido preparados con antelación. En comunicación con Radio Unne, Monseñor Andrés Stanovnik señaló al respecto que “algunas señales de lo que sucedió ayer preocupan porque hay una intolerancia muy grande que parte de grupos reducidos que no representa al total de la población”. Y agregó: “Yo creo que la sociedad no comparte estos enfrentamientos y la dirigencia demostró que no tiene autoridad sobre sus militantes” ya que, según opinó “ellos deberían tener una actitud ejemplar no tratar de resolver los desbordes con gritos”. “El mejor y único modo de poder convivir es tolerarnos y optar por las vías más humanas y cristianas en donde podamos sostener con disciplina el diálogo”, consideró Stanovnik y relacionó esta problemática con la educación básica, “esa que recibimos en la familia y después se afianza en la escuela que es la que nos ayuda a poder respetar y establecer una relación de convivencia social con otro”, afirmó. El sacerdote dijo además que “la incapacidad de poder dialogar con alguien que piensa diferente se vio reflejada tanto en el público como en los oradores que ayer pretendían presentar sus ideas en el debate, situación a la que monseñor se refirió como “una manifiesta falta de autocrítica en la cual no se logra el consenso ya que vamos de un extremo a otro sin escuchar al que se considera un adversario”. Por último, Stanovnik reflexionó que “debemos aprender a convivir o vamos directo hacia un caos en lo social” y agregó “los argentinos necesitamos reconciliarnos y esto representa un camino arduo en el que no se puede hacer borrón y cuenta nueva, la única manera de acomodarnos en una crisis es hacerlo juntos con verdad, justicia y reparación social”.s