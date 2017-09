Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123378

Inicio » Información » Cultura

Falleció Toto Semhan

La voz de la prosa chamamecera se unió a sus hermanos en el firmamento

Tenía 70 años. Lo velan en el teatro Vera hasta las 9 de hoy.

12

Recitador y decidor de las cosas más cotidianas, de aquellas cosas que hacen grande a una provincia, a “su” provincia, Pablo Ramón “Toto” Semhan, como pocos, marcó a fuego el sentir correntino y lo hizo no sólo en cada escenario importante al que se presentó sino en cada charla, en cada asado, en cada diálogo con quien estuviera dispuesto a escucharlo y a aprender de su riqueza interna. El chamamé y la cultura de Corrientes pierde, con su partida apresurada, a uno de sus más prestigiosos referentes. En la memoria de quienes lo siguieron, más allá de cada una de sus bellas prosas, no podrá borrarse jamás, el inolvidable momento en que interpretó el Himno en guaraní en el Anfiteatro Cocomarola. Según pudo saber NORTE de Corrientes, el artista falleció a los 70 años a causa de un problema en los riñones. Había sido operado días atrás, pero luego, una hemorragia interna e importantes dificultades para respirar, le pusieron fin a su andar por este mundo terrenal. Sorprendió el pedido de donación de sangre en la jornada del miércoles pasado. Y, a las pocas horas, la sorpresa fue aún mayor cuando se conocía la noticia de su deceso. Quizás porque la muerte tenga en la sorpresa el más duro de los golpes. Y éste, sin lugar a dudas fue uno inesperado. Como no podía ser de otra manera, a las 14 de ayer se abrieron las puertas del Teatro Oficial Juan de Vera, escenario que tantas veces lo recibió con los brazos abiertos para que dejara sus versos, para que el público chamamecero y los correntinos en general pudieran despedirlo. A las 22, el padre Julián Zini ofició un responso y acto seguido se lo despediría como a todos los artistas: con el sonido del chamamé. Quienes deseen acompañar a los familiares y amigos, lo pueden hacer hasta hoy a las 9, momento en el que partirá hasta su morada final. Se pueden decir muchas cosas de Toto Semhan, como por ejemplo que nació en Mercedes el 22 de junio de 1947 y que además de ser docente de profesión, se identificó con el pueblo a través de la poesía, la glosa, sus composiciones y el canto -aunque siempre decía que prefería recitar antes que cantar-. Si bien el aula era su lugar de trabajo, desde su adolescencia se relacionó con artistas chamameceros con los que fue desarrollando su faceta de autor y compositor. Radicado en Corrientes, se destacó como un incansable gestor cultural, lo que le valió con el tiempo ser designado subsecretario de Cultura de la provincia de Corrientes. Fue propulsor además de la creación de una cátedra de Guaraní en la Universidad de Rosario y creador de la primera escuela bilingüe guaraní - español en la provincia de Corrientes. En su faceta de glosista ha realizado presentaciones y grabaciones junto a celebrados artistas, como “Los de Imaguaré”, “Dúo Vera-Monzón”, Roberto Galarza, Rosendo y Ofelia, y Ricardo Scófano, entre otros. Además grabó varios discos como solista, como “Estoy volviendo”, “Convivencia e identidad” y “Payubrero”, en los que publicó mayormente sus composiciones. Además tuvo la oportunidad de grabar la “Cantata a Antonio Gil”, autoría de Julián Zini y de Nélida Argentina Zenón, una cantautora correntina oriunda de Gobernador Martínez. En el año 2008 se presentó en el Teatro Oficial “Juan de Vera” al frente del espectáculo “Toto Semhan y su Embajada Correntina”, donde lo acompañaron Alejandro Chamorro (nieto del pionero Emilio Chamorro), Miriam Asuad, Darío Molina y Pablo del Valle, puesta que además presentaron en escenarios de Rosario y Santa Fe. En la faz autoral, las composiciones que llevan la firma del músico son: “Caraguatá payubrero”, “Estoy volviendo”, “Para Doña Clara”, “Por la huella del chamamé”, “Desamor y mentira”, “Cómo le digo a la gente”, “Paz en Caá Guazú” y “Perdón”, entre otros.s