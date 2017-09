Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123385

Descontrol en parada del servicio interprovincial

Corrientes-Chaco: pusieron inspectores para ordenar a los pasajeros en el Puerto

Es para evitar los tironeos y empujones para subir a las unidades. Los agentes municipales permanecen en el lugar en el horario pico de la mañana.

En orden. Así se abordan las unidades del transporte para viajar al Chaco en el Puerto local desde ayer, cuando se implementó un control para evitar empujones y desbordes en las primeras horas de la mañana. Inspectores de Tránsito controlan la parada en el horario de 6.30 a 8.30, a modo de colaboración, puesto por solicitud de la Defensoría del Pueblo de Corrientes, ya que el servicio no es de competencia municipal. El objetivo es que los pasajeros “se acostumbren” a ubicarse en fila de acuerdo con el orden de llegada para subir al transporte. El descontrol suele ser moneda corriente en la parada del Puerto. El amontonamiento de usuarios -especialmente jóvenes que se dirigen a la vecina provincia a estudiar- para subir al colectivo genera un caos y muchos terminan lastimados. La situación se genera por el apuro de lograr un asiento o un lugar cómodo para viajar de pie puesto que la disponibilidad de unidades no es acorde con la cantidad de usuarios. Los pasajeros celebraron esta medida y señalaron que esperan que se mantenga en el tiempo y se extienda a otros horarios. Otros señalaron que el control debería realizarse desde las 6, cuando comienzan a llegar las primeras unidades. En 2015, mediante una iniciativa de los alumnos se había realizado una campaña para instar a los pasajeros a esperar y subir al transporte en fila, y aunque en un principio tuvo buena recepción, no prosperó. Pero esta situación no se genera solamente en la parada del Puerto, sino que se repite en las del transporte urbano, especialmente en el centro y en las cercanas a las escuelas. Allí, por la mañana temprano, al mediodía y alrededor de las 18 también se producen empujones y tironeos.

tarjeta

En tanto, se retrasa la habilitación del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) en el transporte Corrientes Chaco. La Comuna informó que ya solicitó que los pasajes puedan comenzar a abonarse con la tarjeta, que ya se encuentra funcionando tanto en el transporte urbano local como de Resistencia. El servicio se encuentra en proceso de licitación y adjudicación, a cargo del Ministerio de Transporte de la Nación, y registra una importante demora. La semana pasada el secretario de Transporte y Tránsito de la Comuna, Gustavo Larrea y el nuevo subsecretario del área de la Nación, Luis Molouny, se reunieron en Corrientes y abordaron la cuestión, y se estima que en los próximos días podrían haber novedades. Actualmente sólo se puede abonar el pasaje con los plásticos de la operadora Tarjebus, que pronto sería dada de baja.s