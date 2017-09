Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123387

Inicio » Información » Deportes

Tras el pobre empate con Venezuela

El “Checho” Batista criticó a los jugadores y a la dirigencia

La selección argentina está contra las cuerdas y en riesgo de llegar al Mundial. Además a Perú lo recibirá en River y no en la Bombonera.

12

El ex director técnico del seleccionado argentino de fútbol y campeón mundial con el equipo albiceleste en México 1986, Sergio “Checho” Batista, criticó el rendimiento de los jugadores tanto en el partido con Uruguay, en Montevideo, como frente a Venezuela, en el Monumental, y también a la dirigencia. “La Selección no jugó bien ni contra Venezuela (1-1) ni con Uruguay (0-0). No le encontró la vuelta a las dos líneas de cuatro que pusieron sus rivales. Los jugadores no rindieron lo que esperábamos”, expresó Batista en diálogo con ESPN. “Tener tres técnicos (Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli) en una eliminatoria es una locura”, completó. Batista, además, advirtió que Argentina no tiene que depender de Lionel Messi, más allá de que es el mejor jugador del mundo. “Messi hace lo que puede. Todos dependemos de él, siempre esperamos que haga algo diferente, pero si no lo rodean bien es complicado”, apuntó. “Es hora de que otros jugadores se hagan cargo. Messi no tuvo un mal partido, pero no rindió todo lo que puede. Dependemos mucho de él”, lamentó. Batista, por último, consideró que el seleccionado nacional “debe tener cuidado” con Perú porque viene “muy bien” en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas, donde hoy ocupa el cuarto puesto, uno por encima de Argentina.

no se mueven de river

Por otra parte, la Asociación del Fútbol Argentino aclaró ayer que existe un contrato firmado con River para que el partido frente a Perú, por la decimoséptima fecha de las Eliminatorias para Rusia 2018, se juegue en el estadio Monumental. Fuentes cercanas al presidente Claudio Tapia le dijeron a NA que “hay un contrato firmado para que se juegue en el Monumental” e incluso fueron más allá al manifestar que “la semana próxima se lanzará la venta de entradas” para el encuentro que se disputará el jueves 5 de octubre. Apenas finalizado el empate 1 a 1 frente a Venezuela, trascendió que existía la posibilidad que frente a Perú se juegue en la Bombonera, pero esta versión -impulsada por el entorno de Daniel Angelici- fue descartada. Incluso, desde la AFA informaron que hace cerca de diez días se giraron notas a la Conmebol y la Fifa donde se informó que el estadio que se utilizará será el Monumental. Si bien se evaluó la chance de ir a la Bombonera, fue descartada por varios aspectos como por ejemplo el económico ya que tiene 12 mil lugares menos que el Monumental. Además, la cancha de Boca debería ser avalada por la Fifa como sede de un partido de Eliminatorias y, a un mes del partido, los tiempos no darían. En ese estadio, Argentina perdió la chance de clasificarse al Mundial de México 1970 cuando igualara 2 a 2 ante Perú, en agosto de 1969.s