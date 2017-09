Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123388

Cuenta regresiva para la apertura del federal a

Mandiyú hará su debut en casa ante Crucero del Norte

Será el domingo 17 cuando el conjunto de suárez se mida con el colectivero. la temporada dará dos ascensos y ocho descensos.

El Consejo Federal de fútbol dio a conocer en la jornada de ayer el fixture y el formato del Torneo Federal A que tendrá dos ascensos a la Primera B Nacional y condenará a 8 equipos a jugar el Torneo Federal B en la siguiente temporada. El inicio se dará el fin de semana del 17 de septiembre, día en el que Deportivo Mandiyú recibirá a Crucero del Norte, en un duelo entre un equipo ascendido y otro que viene de perder la categoría. Además, la zona 4 tendrá los siguientes cruces en el debut: Chaco For Ever vs. Sarmiento (irá televisado); Sportivo Patria vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Guaraní Antonio Franco vs. Altos Hornos Zapla de Palpalá (Jujuy) y Juventud Antoniana de Salta vs. San Jorge de Tucumán. El primer clásico ante Chaco For Ever se jugará en la vecina orilla, cuando por la 5ª fecha el Albo se presente en el “Gigante de la Avenida”, el 8 de octubre. La revancha, en tanto, se dará en la 14ª, en Corrientes. Entre las principales características de este certamen, la etapa clasificatoria (primera fase) se desarrollará en tres meses, por lo que se disputarán muchos partidos entre semana. La realidad es que los 39 clubes participantes se agruparán en tres zonas de 10 equipos cada una y una zona de 9 equipos. Mientras que el torneo estará dividido en varias partes, con diferentes etapas y fases.

indumentaria

El representante de la firma “Sport 2000”, ayer entregó los modelos de casaca que vestirá el Deportivo Mandiyú para la temporada venidera del Federal A. Además de “las clásicas” blanca con vivos verdes y la verde con vivos blancos, la sorpresa estuvo en la tercera -exigencia en la categoría-. Se trata de una casaca gris, totalmente novedosa, que busca romper con los diseños tradicionales. A esto se le suma la indumentaria de entrenamiento y de concentración, entre otras. En un pequeño acto se hizo la entrega en la que estuvo presente el presidente, Juan Ignacio Igarzábal, y el representante de la marca, Pablo Bruzzone. De más está decir que las casacas se pondrán a la venta antes del inicio del torneo. A la cita también concurrió el prosecretario José María Beigbeder; el tesorero Oscar Marcelo Benítez; el entrenador Pablo Suárez y su cuerpo técnico, y los jugadores Cristian Mazzón, Alejandro Bogliotti y Raúl Acosta.s