Agentes sanitarios de Esquina

Automedicación: alerta por su expansión y los riesgos para la salud

La problemática es encarada por el cuerpo de atención primaria de la salud. Capacitan a profesionales para realizar relevamientos.

El ambiente médico alertó sobre la preocupación que les produce el avance de la automedicación de los pacientes. Está demostrado que este comportamiento existe y hoy es la sexta causa de muerte. El doctor Leandro Ramírez, director del hospital “San Roque” de Esquina, explicó que la problemática está siendo encarada por los agentes de la atención primaria de la salud en la ciudad sureña. “Se está capacitando a agentes sanitarios o promotores de salud para que recorran los barrios, en el área que les corresponde, para que constate si hay problemas, por cuestiones medio ambientales, que verifique el agua que se consume, si hay desechos, basura. También se releva y controla los embarazos, el calendario de vacunación, si tiene asma y no recibe la medicación, etcétera. Queremos que el servicio sea el nexo entre el paciente que lo necesita y el hospital o los centros de atención. Si eso funciona bien, está garantizada al cien por ciento la salud. Está demostrado científicamente que donde funciona bien el primer nivel de atención, se preserva una mejor salud de la población”. En este contexto de relevamiento, los agentes se encontraron con la extendida y habitual práctica de consumir medicinas sin verificación y/o prescripción médica. Ante ello, Ramírez dijo a TN Esquina: “La automedicación es un tema muy serio, ya que muchos toman calmantes porque le duele algo. Toman diclofenac, un Actron (ibuprofeno), una Bayaspirina (ácido acetilsalicílico). Está demostrado que hoy la automedicación es la sexta causa de muerte. Si no se usa como tiene que ser, una medicina como estas puede producir hemorragia digestiva y el paciente se muere desangrado. También hay quienes toman un clonazepam, rivotril, o alplax (antidepresivos), la pastillita para los nervios. También abusan de los antibióticos. Si toman sin tener una verdadera infección, luego ya no tendrá efecto contra las bacterias porque el organismo hace resistencia. Hay gente adicta a los medicamentos, y si no toma no puede dormir o cursa una inmanejable ansiedad”. El profesional remarcó que intentan disminuir y contrarrestar esta práctica a través de los agentes de la atención primaria, que van a los barrios. “Tenemos que saber que la automedicación provoca una drogadicción, una dependencia. Hay que consultar al médico y no abusar, sino se va a convertir en la tercera o cuarta causa de muerte en 2020”. s