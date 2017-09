Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123396

BARRIO LOMAS DEL MIRADOR

Denunció a su abuelo por haber atacado a su pareja

Una joven identificada como Yamila Godoy, denunció que su abuelo de 65 años (identificado como Gregorio González) atacó e intentó matar a su pareja que está embarazada. Yamila también apuntó a un nuevo accionar irregular de la Policía, que no quiso tomarle la denucia.

“A mi pareja le atacó mi abuelo, de 65 años... la intentó asesinar con un cuchillo y ella está embarazada. Fuimos a la comisaria del 17 de Agosto y nos mandaron a la Novena, y luego al Molina Punta, nos tomaron la declaración, y quedó ahí. Nunca le vio un médico y ahora mi pareja está con pérdida y con peligro de un aborto espontáneo", denunció Yamila.

"El tipo se fugó” relató la joven.

Todo sucedió ayer a las 7:30.

"Mi abuelo le apareció con un puntal de doble filo, enorme, en la esquina de mi casa, y le dijo ‘con vos quiero hablar’; y ella le dijo que no tenía que hablar nada con él, y él le dijo ‘no te quiero ver más por acá’. Mi pareja estaba por arrancar la moto y él la empujó, y cayó al suelo... cuando estaba por hincarle una vecina vio todo y la socorrió”, describió.

“En la comisaría me dijeron que no me podían tomar la denuncia y que tenía que hacer la exposición” indicó.

Otra vez la Policía

Yamila dejó en claro el mal accionar policial: “me dijeron que no me podían tomar la denuncia y que tenía que hacer la exposición de mi barrio, en el Lomas del Mirador. Le dijeron que no le podían sacar de la casa a mi abuelo tampoco” indicó.





“Y ahora ni siquiera lo buscan... nada, me dijeron que iban a traer una citación para que vaya a declarar y acá no llegó nada” expresó.