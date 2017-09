Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123430

La bÚsqueda del joven artesano

La familia de Santiago Maldonado afirmó que el fiscal no los quiere atender

La cuñada del joven desaparecido sostuvo que Silvina Avila, no quiere verlos “porque dice que somos violentos, Es una falta de respeto”, dijo.

La cuñada de Santiago Maldonado advirtió ayer que la fiscal federal de Esquel, Silvina Vila, no quiere “atender” a la familia del joven desaparecido y lo consideró como “una falta de respeto”. “La fiscal no nos quiere atender porque dice que somos violentos. Es una falta de respeto”, afirmó Andrea Antico, esposa de Sergio Maldonado, hermano de Santiago. En declaraciones a radio Rivadavia, la mujer explicó que “la fiscal se agarra de una frase que le dijo Sergio y por la que le pidió perdón para no atender” a la familia. “Necesitamos que nos expliquen en qué estado está la causa, por qué hicieron lo que hicieron”, indicó Antico, quien consideró como “una falta de respeto” que la fiscal de la causa no los reciba. Además, señaló que “la secretaria de la fiscal Vila es la esposa del juez (federal de Esquel Guido) Otranto”, a quien la familia de Maldonado también cuestiona. Por otra parte, se quejó de que en el marco de la investigación “hay versiones tan descabelladas que a veces parecen una tomada de pelo”. “Siempre que se presenta un testigo, lo cuestionan, pero nadie cuestiona a la Gendarmería”, señaló Antico, quien advirtió que “no hay ninguna prueba ni testigo que diga que Santiago cayó al río”. También, recordó que las camionetas de esa fuerza de seguridad, en una de las cuales habrían subido detenido a Maldonado durante el desalojo de la ruta en Esquel en medio de la protesta de una comunidad Mapuche en la que el joven fue visto por última vez, “no tienen GPS, entonces no se puede saber dónde estaban paradas ni a donde fueron”. Sobre la posibilidad de que se realice un rastrillaje en la zona que es reclamada por una comunidad Mapuche, indicó: “No nos parece que tengan que entrar a la comunidad, el foco tiene que estar en otro lado”. Semanas atrás, Antico había remarcado que en la familia Maldonado no se sienten “contenidos ni representados por el Juzgado Federal”, que investiga la desaparición del joven artesano.s