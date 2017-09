Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123434

SILENCIO DE VIALIDAD NACIONAL

Insisten que el puente no tiene problemas estructurales

Según el ingeniero Gustavo Vexelman "el puente General Belgrano no tiene problemas estructurales". Su opinión surge tras un nuevo video viralizado en el cuál se observa una presunta fisura en uno de los sectores. "Es normal que se observe eso", dijo a una emisora local.

El ingeniero Gustavo Vexelman explicó que “la estructura del puente no es única: en todo el recorrido hay 3 tipos de estructura, una que está realizada para la zona dentro del ámbito costero, el otro es desde donde comienza el río hasta lo que llamamos el puente principal y la tercera es el puente principal (donde se observan las dos torres)”



“Para enlazar estos tipos de estructura hay una especia de zona de transición, como un puentecito, llamado isostático, que debe tener 20 metros de longitud que está apoyada en estructuras enlazadas; lo que se ve en el drone, en forma de “s” es el lugar donde se apoya. No es una fisura” expresó.



“Yo no tengo el seguimiento continuo de la estructura. Aún siendo una muy buena filmación hay un problema óptico, eso está siempre como estuvo, el drone no llega a tomar de manera perpendicular” manifestó.





“Ese encastre no puede colapsar. Hay pequeños movimientos con el paso de los vehículos, o cambios térmicos, es una pequeña articulación donde el puente puede moverse” sostuvo.



El papel de Vialidad Nacional

“Desde mi punto de vista nadie quiere hablar del tema y es necesario explicar a la gente lo que realmente es y tienen personas altamente capacitadas Vialidad Nacional para explicar” indicó.



“El puente es una estructura de altísima robustes, de jerarquía mundial, pero alguien debe explicarlo claramente para que la gente común lo entienda”, remarcó Vexelman

