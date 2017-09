Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123437

QUEJAS DE TUTORES

Caso de meningitis sacó a luz los gravísimos problemas de infraestructura en escuela de las Mil

El caso de una nena con meningitis (no se sabe si virósica o bacterial) alertó a padres y tutores de la Escuela 353 Félix María Gómez, ubicada en las Mil Viviendas. No funcionan los baños, no hay agua, y la suciedad es una constante. Muchos retiraron a sus hijos de las clases

María Silvia tutora contó “nosotros nos enteramos por whatsapp y la directora nos notificó que hay una nena con un cuadro de meningitis pero no saben qué tipo de meningitis es. Se nos dijo que tenemos que limpiar la escuela, y tomar las precauciones necesarias, como darle alcohol en gel a los chicos y desde el Ministerio le dijeron que si es necesario se va a acercar una doctora a explicar el tema” comentó.





“Los baños de la planta alta no tienen agua, están clausurados, los porteros están de vacaciones y el único que está no da abasto, no limpian los cursos. Antes limpiábamos nosotros y ahora recién nos dijeron que mañana podemos ir a limpiar” expresó.



“Tienen que ir hasta el patio por si quieren ocupar el agua, o ir al baño de abajo. La Directora nos dijo que presentó nota y que se acercaron 5 veces para ver el estado de la escuela pero no le dan una solución. Nosotros teníamos que decidir si le dejábamos o no al chico en la escuela", dijo la tutora