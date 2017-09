Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123464

Las tareas se iniciarían a fin de año

Plan Belgrano: licitarán obra de la autovía en la Ruta Nacional 12

Carlos Vignolo, titular del programa, anticipó que en una semana habrá fecha concreta del llamado. La espera lleva cuatro años.

El cronograma prevé la adjudicación, la firma del contrato y el inicio de las tareas para fin de año. De esta manera, el plazo de la obra será de 18 meses, con un plazo de garantía de dos años. El titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, anticipó a la prensa local que en una semana se tendrá una fecha concreta del llamado a licitación para el inicio de obras de la autovía para la ciudad de Corrientes. “Trabajamos a fondo en un plan muy importante y el Norte del país se ve favorecido por esta mirada específica del Presidente. Desde el 2015 al 2017 se produjo un incremento presupuestario del 100% en obras y políticas sociales para esta zona del país”, señaló. “Sabemos que el cambio aún no les llegó a todos, pero estamos creciendo en la economía en un ritmo del 4 por ciento. No llegó a aquellos sectores que no dependen de un salario sino de la ayuda del Estado, que por cierto, se continúa creciendo en ese aspecto. Pero el empleo privado se está incrementando y esto va a mejorar de modo progresivo. Pronto vamos a estar en una situación mejor. El país fue una fiesta para pocos por 12 años, y no es fácil en poco tiempo mejorarles la vida a todos los argentinos”, agregó el funcionario. Según el proyecto de licitación de la Autopista Urbana Corrientes, que va desde el kilómetro 1.023 en el control policial de Riachuelo hasta el km 1.036, justo en el acceso a Santa Ana, la obra consiste en la duplicación de la calzada existente y la construcción de colectoras, además de intersecciones a nivel y distinto nivel. En la calzada existente se incluirá pavimentación de banquinas internas de 1 metro de ancho y banquinas externas en 2,50 metros de ancho, y se ejecutarán 4 intercambiadores a distinto nivel para resolver las principales intersecciones y accesos a la ciudad de Corrientes. Contará con cuatro bandas de circulación y 14 empalmes, dos carriles de ida y dos de vuelta y pasos de alto nivel. Las principales obras a ejecutar son: terraplenes con y sin compactación especial, terraplenes armados, bacheo y sellado de juntas en calzada, entre otros. s