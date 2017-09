Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123467

La nena está internada en el Hospital Pediátrico

Caso de meningitis alarmó a los tutores de la escuela Nº 353 del Ex Aeroclub

Padres y docentes exigen que limpien el establecimiento. Muchos decidieron retirar temprano a sus hijos. Las clases no se suspendieron.

Un caso de meningitis viral alertó a la comunidad educativa de la escuela Nº 353 Doctor Félix Gómez, del barrio Ex Aero Club, sito en Santa Cruz 1.662. La niña pertenece al 5º grado del establecimiento y desde el jueves está internada en el hospital Juan Pablo II con un cuadro de meningitis viral. Fuentes médicas indicaron que la menor está mejorando y estiman que permanecerá internada unos días más hasta que se recupere por completo. En la jornada de ayer la directora del establecimiento educativo, Silvia Zabala, les informó a los tutores sobre este caso y aseguró que las clases continuarán dictándose normalmente. Ante ello, los tutores aprovecharon para plantear las falencias que existen en el establecimiento. Según contaron a NORTE de Corrientes, la directora les sugirió que colaboren con la limpieza, ya que los porteros se encuentran de licencia. Sin embargo, los padres destacaron que desde hace años que la escuela tiene problemas en cuanto a este tema, porque no hay porteros, y que incluso han ido en reiteradas ocasiones a limpiar el establecimiento. Los docentes, a raíz del caso de meningitis, presentaron una nota firmada por todos, en la que detallan los problemas que hay en la escuela. De este modo, resaltaron que hay dificultades sanitarias, falta de agua y limpieza, presencia de alacranes y roedores, así como constantemente la presencia de agua servida en el patio de la escuela. En la nota presentada a la directora, y elevada al Ministerio de Educación de la provincia, también hacen hincapié en las medidas preventivas, para lo cual solicitan con carácter de urgente las reparaciones necesarias y la provisión de agua en los sanitarios de la planta alta, la desinfección y la limpieza total del establecimiento, con lo que se estarían previniendo futuros inconvenientes o enfermedades. Ante la falta de respuestas positivas por parte de la directora, los tutores decidieron ayer retirar a sus hijos del establecimiento, antes de la hora de salida. Afirmaron que hasta que no se tomen las medidas reclamadas no mandarán a los chicos de regreso a la escuela. Tras los reclamos de los tutores y el pedido de intervención por parte de la escuela al Ministerio de Educación, en la mañana de ayer personal de Infraestructura Escolar se acercó al colegio para realizar el relevamiento y tomar medidas. El Ministerio de Salud también intervendrá en este tema, dando una charla sobre la meningitis el martes por la mañana, para llevar tranquilidad a los tutores y explicar las causas y síntomas de la enfermedad.

Cuadro de meningitis

La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Claudia Campias, contó a este medio que la niña de la escuela Nº 353 tiene meningitis viral y está internada en el hospital Juan Pablo II, pero se encuentra evolucionando. En este sentido, explicó que la niña está en el área de clínica general, y la medicación que se le está suministrando es para combatir los síntomas, como la cefalea y los vómitos. Además aclaró que este tipo de padecimientos no necesita de muchas drogas.s