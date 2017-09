Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123470

Inicio » Información » Deportes

Eliminado del Último Grand Slam

Del Potro no pudo ante la contundencia del mejor del mundo, Rafael Nadal

El oriundo de Mallorca se quedó con el triunfo por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. Excelente torneo del tandilense, que en cuartos “borró” a Federer.

12

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, se impuso anoche ante el argentino Juan Martín del Potro y avanzó a la final de la edición 2017 del US Open (Abierto de Estados Unidos), el último Grand Slam del año. Mañana se enfrentará en la instancia decisiva al sudafricano Kevin Anderson, quien venció ayer en el primer turno al español Pablo Bautista Carreño. El oriundo de Mallorca se quedó con el triunfo por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en un encuentro que se disputó en el estadio Arthur Ashe y que duró dos horas y 34 minutos. Desde el comienzo del partido, el español apostó a jugar todo al revés de Del Potro. Pero el argentino no sólo respondió con solvencia, sino que en cuanto pudo se acomodó para la derecha y pegó fuerte con su poderoso drive. El tandilense contó con una oportunidad de quiebre en el tercer juego, pero no logró concretarla. Sin embargo, tuvo revancha minutos más tarde y se quedó con el servicio de Nadal. “La Torre” pudo sostener la diferencia y se llevó el parcial por 6-4. De a poco, el número uno del mundo fue reaccionando y ganando en solidez. Eso le permitió quebrar en tres oportunidades el servicio de Del Potro, algo que no había podido lograr ni una vez en el primer parcial, y barrer con el tandilense por 6-0 en la segunda manga. Nadal no le daba tregua al tandilense. Quebró otra vez en el inicio del tercer set por cuarta vez consecutiva y llegó a ponerse 3-0 (completando una seguidilla de nueve games ganados de forma consecutiva). Del Potro parecía entregado. Tuvo una tímida reacción en el final del parcial, pero no alcanzó y el español lo ganó por 6-3. Dos quiebres le permitieron al número uno del mundo ponerse 5-1 arriba en el cuarto set y encaminarse a la victoria. Finalmente, redondeó un 6-2 en la manga que le dio el triunfo definitivo al español que también eliminó al correntino Leonardo Mayer antes de los octavos de final. Vale mencionar que en la final ya esperaba el sudafricano Kevin Anderson (32 del mundo), quien venció en cuatro sets y luego de dos horas y 55 minutos de juego al español Pablo Carreño Busta.s