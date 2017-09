Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123513

Circulación reducida por obras en el puente Bailey del Iribú Cuá

Personal técnico trabaja en el cambio de los paneles de la superficie de hierro del viaducto. El reemplazo consiste en paneles de madera.

Se realiza el trabajo de conservación en el puente Bailey en la jurisdicción itateña, que fue postergado el 3 de septiembre pasado. El décimo distrito Corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) comunicó que se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento en la estructura del puente Bailey ubicado sobre el arroyo Iribú Cuá, en el kilometro 1116 de la Ruta Nacional 12. El viaducto provisorio reemplaza a la alcantarilla que se derrumbó el 19 de mayo último, cuando cedió su base por las intensas lluvias. Personal técnico de la entidad vial, junto a operarios de la empresa que tiene a su cargo la concesión de dicha ruta, trabajan en el cambio de los paneles de la superficie de hierro del puente Bailey, que son reemplazados por tablones de madera que otorgarán una mayor confortabilidad al tránsito tanto de vehículos de transporte pesado, como a los vehículos livianos, según explicaron desde la DNV. Se dispuso que las interrupciones del paso de camiones y automóviles no sean muy prolongadas y los técnicos trabajan con celeridad para evitar molestias. Inclusive, se decidió que las actividades se hagan en horarios de menor tránsito y se solicitó a los conductores que guarden un margen de paciencia, ya que la tarea beneficiará a todos los usuarios. Los camiones de transporte deben pasar a reducida velocidad (a paso de hombre y de a uno por vez), respetando las señales del banderillero. Los conductores deben llevar las luces bajas encendidas y respetar las señales de precaución, para evitar accidentes. En este sentido, la jefa del distrito Corrientes, Carmen Pirelli, dijo a NORTE de Corrientes: “Los trabajos son de mantenimiento de rutina, como los venimos haciendo dos veces por semana. Ahora vamos a ir agregando el piso de madera. Se hará por tramos, para no generar cortes de tránsito muy prolongados”. A esto, la gerente NEA de la DNV, Ingrid Jetter, señaló a este diario: “Los técnicos del puente Bailey dejaron en claro desde el primer día que había que cambiar los pisos, pasado cierto tiempo. Costó conseguir la madera adecuada, pero ahora se está haciendo el recambio. Como son cortes cortos, que no llegan a una hora por día, no implementamos desvíos. Esta semana se va a seguir hasta terminar”.s