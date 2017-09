Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123517

Desaparición del artesano

El Gobierno acusó a la oposición de usar el caso Maldonado electoralmente

Remarcaron que el oficialismo siempre estuvo “preocupado y ocupado del tema”. Tildaron de “canallada” a las expresiones del kirchnerismo.

12

El oficialismo consideró ayer que “una parte de la oposición decidió utilizar el caso Maldonado desde el punto de vista electoral”, a la vez que se quejó de que buscan obtener “una pequeña ventaja política”. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, remarcaron que el Gobierno siempre estuvo “preocupado y ocupado del tema”, mientras que parte de la oposición lo utiliza, al tiempo que tildaron de “canallada” a algunas expresiones del kirchnerismo. Frigerio subrayó que “es un caso, además de muy sensible y tremendo para la familia, también muy complejo”, porque “la Justicia no maneja muchas hipótesis y ninguna de ellas tiene demasiados fundamentos”. “Estamos con toda la fuerza del Estado intentado saber la verdad y tratar de encontrar a Santiago lo más rápido posible sin apañar a nadie y sin descartar ninguna hipótesis”, sostuvo el funcionario. El ministro del Interior consideró que “lo más lamentable de cómo se llevó adelante este caso es la reacción de una parte importante de la oposición, que decidió utilizar este drama de la desaparición de Santiago desde el punto de vista electoral, y eso es cada vez más evidente”. Por su parte, Pinedo le apuntó de forma directa a la ex presidenta y candidata por Unidad Ciudadana a senadora nacional, por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, por acusar al Gobierno de haber dado “una instrucción” para desaparecer al joven Santiago Maldonado. El senador afirmó: “Sospechar o insinuar que el Gobierno dio una instrucción -como dijo la ex presidenta Cristina Kirchner- a la Gendarmería para que desaparezca alguien, es una canallada inimaginable, no sólo para el Gobierno, sino para la democracia”. El dirigente del PRO consideró que ese tipo de críticas de parte de la oposición hace “como si se pretendiera que la Argentina volviera a antes de la democracia”. “A la democracia argentina hay que cuidarla. El hecho de obtener una pequeña ventaja política frente al adversario no justifica destruir lo que a los argentinos nos costó tanto construir. Es una barbaridad por la que no se puede transitar”, advirtió Pinedo.s