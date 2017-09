Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123549

Posible traslado al 24 de agosto

Rechazo comercial al cambio de fecha del Día del Padre

La Apicc analizará el impacto que tendría la ley que ya tiene media sanción.

Diversos sectores del comercio manifestaron su preocupación ante el posible cambio de fecha de conmemoración del Día del Padre, luego de que el proyecto de ley para trasladarlo al 24 de agosto -en honor a la paternidad del Padre de la Patria, José de San Martín- obtuviera media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación. La industria del juguete, los supermercadistas y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ya mostraron su preocupación, advirtiendo que su cercanía con el Día del Niño, que se celebra en el mismo mes puede producir un efecto negativo en el consumo. “Hacer dos celebraciones juntas, como está el país, no sería muy bueno. Todavía en la Apicc no hemos tenido conversaciones al respecto que seguramente esta semana lo analizaremos”, comentó a NORTE de Corrientes, Enrique Collantes, integrante de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc). En la Argentina el primer festejo fue un 24 de agosto de 1958, en honor a general José de San Martín, considerado “Padre de la Patria”. Años más tarde, en la década del 60, se modificó el día en el calendario y se resolvió que las celebraciones se realicen en el mes de junio. El origen de los festejos se remonta a junio de 1909, en Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd decidió homenajear a su padre, William Dodd, un veterano de la guerra civil estadounidense. Tiempo después, en 1966, el presidente norteamericano Lyndon Johnson instauró en ese país como fecha conmemorativa el tercer domingo de junio. En Corrientes y Mendoza se instituyeron el 24 de agosto como el Día del Padre, aunque en tierras correntinas todavía no está instalado en el inconsciente colectivo y la fecha pasa casi desapercibida. La iniciativa es impulsada por el senador, Julio Cobos, para “recuperar la tradición de festejar el Día del Padre en honor a San Martín”.s