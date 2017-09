Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123550

Walter lezcano regresa a la cátedra de Chamamé

Al rescate de todos los aspectos de la historia musical argentina

El pianista e investigador dará una conferencia mañana a las 19.

En el Centro Cultural Universitario de la Unne (Córdoba esquina 9 de Julio) se desarrollará una importante charla del magíster Walter Luis Lezcano. El destacado pianista, investigador e historiador de la música, vuelve a presentarse en la Cátedra de Chamamé Raity. Según informaron desde este espacio académico y cultural, Lezcano disertará mañana a las 19 sobre el tema “Carencias y debilidades en el decir y transmitir la Historia de la Música Argentina”. A propósito de esta clase especial y la temática a desarrollar el propio Lezcano explica que “en doscientos años de vida independiente se fue constituyendo una Historia Argentina propia que, despojados de fanatismos o intereses mezquinos, precisa constante revisión, actualización e incorporación de nuevos conocimientos que la completen, para lograr una valoración de lo propio y conservar la memoria lo más completa posible de nuestro pueblo”. “En los años de formación, estudio e investigación ya sea en forma particular como en diversos centros de estudio del país (Corrientes, Unne, UNR, UNCuyo, entre otros) he observado grandes carencias y conocimientos fraccionados, inconexos e incompletos sobre el modo de encarar el estudio y enseñanza del arte en general y la música en particular. Es por ello que he tomado como objeto de estudio para la presente las ‘Carencias y debilidades en el decir y transmitir la Historia de la Música Argentina’ por considerar de fundamental importancia la urgente necesidad de realizar el rescate de todos los aspectos de las historias que encierra la realidad musical de y en Argentina, así como fundamentar la necesidad de su conocimiento y puesta en valor”. En ese sentido, destaca que se ha planteado interrogantes como “¿Qué se sabe sobre la práctica musical del país en general en el período 1810-1816 hasta la actualidad? ¿Qué impide difundir la historia musical de las diferentes regiones de nuestro país en general y del Litoral en particular, en el período 1810-1816 hasta la actualidad en base a conocimientos ciertos? ¿Cuáles son las debilidades en el estudio, investigación y enseñanza de esta problemática? ¿Qué se recomienda debatir para superar esta situación problemática?”. Y persigue como objetivo “despertar interés valorativo por la Historia del Arte Musical Argentino, por medio de un estudio crítico con rigor metodológico”, para lo cual toma como punto de partida “la reflexión sobre las parcialidades de las denominadas Historias del Arte y de la Música tanto universal como argentina. Seguidamente, se abordan desde el punto de vista analítico y crítico las parcialidades impuestas como generalidad del panorama de la Música Argentina. Para finalizar se reflexiona sobre las pautas para un estudio, práctica y apreciación desde las realidades regionales y no centralizadas por Buenos Aires”.s