Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123552

Inicio » Información » Política

Federalismo, fondos y justicia

Fallo a favor del reclamo bonaerense complicaría las finanzas provinciales

Luego de la cumbre, los mandatarios insistieron con los efectos.

12

El gobernador de Chaco, Domingo Peppo, aseguró que una posible restitución del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires provocaría la “quiebra y caos” en el resto de los distritos de la Argentina, ya que dificultaría “pagar los sueldos”. “El argumento principal sería el quebranto económico insuperable en las provincias. En la reunión se habló de quiebra, de caos y de la imposibilidad de llevar adelante la gobernabilidad, porque no se podrían asumir las responsabilidades mínimas en un corto plazo”, explicó el mandatario peronista. Peppo se expresó de esta manera luego de participar del encuentro que tuvieron los gobernadores de casi todas las provincias el pasado miércoles en la Casa de San Juan, encuentro del que tomó parte el mandatario correntino Ricardo Colombi (UCR-Cambiemos). En aquella ocasión, los presentes elaboraron un texto en el que le piden a la Corte Suprema que “no tome resolución” sobre el pedido realizado por María Eugenia Vidal hasta tanto no haya un debate en el Congreso Nacional. “Dejaríamos de pagar los sueldos. Creemos que el planteo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte nos quita a varias provincias la posibilidad de llevar adelante la gobernabilidad”, insistió el chaqueño. Durante una entrevista con el diario La Nación, Peppo agregó que “se pidió el armado de un esquema de diálogo institucional con el Gobierno nacional y el Congreso” para debatir el tema y que el Poder Judicial “se tome un tiempo” antes de fallar al respecto. En este sentido, el gobernador del PJ advirtió que, si se hace lugar al pedido de su par bonaerense, “el caos económico que vamos a tener nos va a llevar a una situación de emergencia plena en muchas provincias”. “Este reclamo no tiene que ver con una cuestión política. El mensaje más fuerte fue la cantidad de gobernadores de distintos espacios políticos coincidiendo con nuestra posición. El pedido es, en especial, a la Corte y un mensaje al Gobierno nacional de encontrar otro mecanismo de salida porque afecta al federalismo”, aclaró. En la misma línea se expresaron sus pares de Catamarca (Lucía Corpacci) y de Formosa (Gildo Insfrán), alertando respecto a una situación compleja que les tocaría administrar.s