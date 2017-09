Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123553

Juntan firmas y gestionan en la municipalidad

Los vecinos del San Benito protegen un espacio verde, pulmón del barrio

Hace más de 20 años que vienen pididendo la instalación de una plaza en ese predio ubicado en Ex vía, Elías Abad, Lavalle y Piragine Niveyro.

12

Un predio ubicado en el corazón del barrio San Benito, mantiene en vilo a los vecinos del lugar. Se trata del espacio verde que se encuentra ubicado entre las calles Ex Vía, Elías Abad, Lavalle y Piragine Niveyro. Hace poco más de una semana, realizaron un festival folclórico para juntar firmas que serán enviadas a las autoridades municipales y provinciales. El pedido de los vecinos del lugar se viene llevando adelante hace más de 20 años, ya que en la zona no hay espacios verdes recreativos para los niños. En una visita a este diario Alba Grismado, vecina del barrio, explicó el largo peregrinar que realizaron para ser escuchados y lograr que el sitio se convierta en pulmón verde. “Sabíamos que era un espacio privado, pero hace algunas semanas cerraron el predio e instalaron todo como para el inicio de obras, lo que hizo que nos pongamos en alerta, según la información que tenemos se trata del inicio de las construcciones para el nuevo edificio del Instituto de Previsión Social, lo que realmente nos preocupa porque si se levanta allí un edificio nos dejan sin espacio verde a una gran cantidad de barrio”, explicó la referente. Luis Martínez, es ambientalista y también busca colaborar con los vecinos del barrio San Benito, “entiendo su preocupación por que se trata de un predio de importantes dimensiones con un árbol centenario y como sociedad debemos proteger”, dijo Martínez. Lo cierto es que las notas reclamando por la puesta en valor como espacio público del lugar, lleva varios años, “nos hemos movilizado y lo seguiremos haciendo porque durante muchos años fuimos los vecinos los que nos encargamos de mantenerlo limpio para que los chicos del barrio puedan jugar allí a remontar barriletes o al fútbol, porque tampoco el barrio San Martín tiene un espacio verde digno”, remarcó la vecina. Convencidos de que irán hasta las últimas consecuencias para evitar la construcción, quienes viven en la zona remarcan que si el objetivo que persiguen es la descentralización, la misma no tendrá resultados, ya que la zona es altamente transitada. Quienes quieran colaborar con la causa pueden brindar su apoyo.s