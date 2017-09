Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123554

Proyecto urbanÍstico en el sur de la ciudad

Procrear: más de 1.200 preadjudicatarios correntinos en dos líneas de crédito

En agosto fueron sorteados y seleccionados 140 posibles titulares para la línea construcción con terreno y 1.132 para las casas en Santa Catalina.

12

En las últimas semanas las líneas de créditos para la construcción como así también para la compra de viviendas construidas por el programa Procrear, publicaron los listados de los preadjudicatarios; los primeros por un sistema de puntajes, mientras que los segundos fueron a sorteo. Lo cierto y lo concreto es que si bien cientos de personas ya saben que están habilitadas para iniciar sus trámites, aún no los pueden realizar. Las respuestas son pocas por parte del programa nacional y se requiere paciencia para avanzar. La situación es frecuente: un potencial adjudicatario del Plan Procrear “Construcción” que figure en el padrón publicado, primero decide la entidad bancaria por medio de la cual desea generar el crédito -en su mayoría optan en primera instancia por el Banco de la Nación Argentina-; luego va al banco para gestionar el crédito hipotecario y ya en la entidad se da con la novedad de que un ejecutivo de cuentas le comunica que no resultará posible avanzar ya sea porque está afectado en el Veraz o, en el mejor de los casos, porque tiene poco margen para endeudarse por la situación en rojo de la tarjeta de crédito. Sobre el tema, desde el Gobierno nacional remarcan la gran cantidad de casos en que la persona que requiere un préstamo hipotecario tiene comprometido su margen por exceso en el uso de las tarjetas de crédito, razón que les impide acceder. Por esa razón, sugieren liberar los márgenes de ingreso y así avanzar en la operación. Así comienza el camino banco por banco que desde casi un mes están realizando quienes esperan poder acceder al dinero e iniciar sus construcciones. Por otro lado, las 1.132 personas que fueron beneficiadas por el bolillero el 31 de agosto pasado para las 678 viviendas Procrear, fueron notificadas el jueves de manera oficial y por correo electrónico, que sus números de orden resultaron seleccionados. En el email, además se informa que el paso siguiente es esperar una comunicación del Banco Hipotecario local en la que les asignen un día y horario para iniciar los trámites. En contacto con este medio, el titular del área de Desarrollo Urbanístico, Alejandro Sparacino, explicó que la comunicación del banco podría demorar algunas semanas. “Lo que estamos haciendo es pasar la información de los preadjudicatarios para que sea la entidad bancaria la que pueda seguir con los trámites”, explicó el funcionario nacional y pidió armarse de paciencia hasta que se concrete la próxima instancia. El paso siguiente será la evaluación crediticia, en la cual pueden darse tres situaciones: que el crédito no sea aprobado por antecedentes negativos en el sistema financiero; que sea aprobado, pero por un monto menor al del inmueble; o bien que se acceda al crédito por el costo total del inmueble. Quienes queden seleccionados irán a un nuevo sorteo con el objetivo de definir titulares y suplentes para cada una de las tipologías de viviendas. s