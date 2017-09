Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123560

Nito Artaza: “con Camau activaremos planes de Gobierno para sacar a Corrientes del atraso y de los peores índices de pobreza”

Durante su visita a la localidad de Santo Tomé, el candidato a Vicegobernador por la alianza Corrientes Podemos Más detalló las propuestas de gobierno que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los correntinos.

“Con Camau no vamos a tener q llamar a nadie para pedirle permiso, si podemos firmar algo o tomar alguna decisión” y desde el 10 de diciembre habrá “diálogo y no agresiones para sacar a Corrientes de los peores índices de pobreza, salud y salarios más bajos del país”. Nito Artaza anunció que “nuestro primer compromiso es hacer cumplir las Paritarias con los trabajadores estatales y mejorar los sueldos”, además de “generar empleo para sacar a los correntinos de la postergación”. También se lamentó “somos una Provincia donde el gobernador y sus funcionarios se niegan a publicar sus declaraciones juradas; para que la gente sepa qué tipo de propiedades tienen y cómo han crecido sus patrimonios en estos 16 años”.



Durante una intensa recorrida este fin de semana por las localidades de San Carlos, Berón de Astrada, Itá Ibaté y otras comunidades de la costa norte del Paraná; el candidato a Vicegobernador de la alianza Corrientes Podemos Más dio a conocer las políticas de empleo y acciones que activarán el crecimiento de Corrientes a partir del 10 de diciembre.

Con el respaldo de numerosas personas comprometidas con esta propuesta de transformación, Nito Artaza ratificó junto a Camau Espínola “nuestro compromiso de transparencia y tranquilidad a los trabajadores del Estado: nuestro gobierno va aterrizar sin sobresaltos porque hay experiencia ejecutiva cuando, con éxito lo hizo Camau desde la intendencia de la Ciudad de Corrientes, con sueldos por sobre la inflación de la época”.

Artaza anunció que “nuestro primer compromiso es hacer cumplir las Paritarias con los trabajadores estatales, no solamente para tener mejores sueldos sino para mejorar la calidad de vida”.

Durante su visita a Santo Tomé, Nito Artaza y Camau Espínola brindaron su apoyo a Darío Rodríguez, ex presidente de la juventud radical y candidato a concejal de Santo Tomé por la alianza Corrientes Podemos Más. Allí participaron de la inauguración de la plaza de la estación.

“Necesitamos determinación y por eso estamos acá, sin miedos ni tapujos, para decirles que hacemos este acuerdo político para transformar a la Provincia”, remarcó Artaza. “Queremos hombres y mujeres que estén sentados en el sillón de Ferré -como lo va a estar Camau a partir del 10 de diciembre-, que tomen sus propias decisiones para generar empleo y para sacar a Corrientes de la postergación”, sostuvo. “Con Camau no vamos a tener q llamar a nadie para preguntarle ni pedirle permiso, si podemos firmar algo o tomar alguna determinación”, comparó.

Destacó que Corrientes tiene un gran potencial para su desarrollo, “pero con la falta de gestión y transparencia en los últimos 16 años de Gobierno Provincial, han demostrado no pueden, no saben o no quieren resolver cuestiones como la energía, la industrialización o la falta de empleo”.

También cuestionó la falta de federalismo interno, “con las intendencias imponiendo que si no pensás igual que ellos no te resuelven tus demandas, te retienen las coparticipaciones. Pero por suerte ese modelo de administración se está terminando hermanos correntinos”, indicó.

El candidato a Vicegobernador por Corrientes Podemos Más señaló que “con Camau vamos a instalar el valor de la transparencia en la gestión, algo que en Corrientes no hay actualmente”, al tiempo que remarcó que “somos una Provincia donde el gobernador y sus funcionarios se niegan a publicar sus declaraciones juradas. Estaría bueno que las publiquen para que la gente sepa qué tipo de propiedades tienen y cómo han crecido sus patrimonios en estos 16 años”.

“La manera de recibir lo que legítimamente nos corresponde no es como hicieron estos funcionarios en estos 16 años, de ser delarruistas, duhaldistas y ultrakirchneristas. Porque eso no funcionó a la luz del atraso, ubicando a Corrientes como una de las provincias con los peores índices nacionales”, remarcó.

MÁS DIÁLOGO, MENOS AGRESIONES

En este contexto, insistió en que “hace falta diálogo y no agresiones para sacar a Corrientes de los peores índices de pobreza, salud y salarios más bajos del país. Para que los jóvenes dejen de emigrar y se queden y se desarrollen aquí”, enfatizó Nito. “Tenemos que solucionar la situación de muchos monotributistas en Corrientes y darle un marco para que tengan certezas acerca de su jubilación”, enumeró luego.

El candidato a Vicegobernador por Corrientes Podemos Más, lamentó el comportamiento de Gustavo Valdés, candidato a Gobernador por ECO, durante el interrumpido debate de candidatos del pasado 5 de septiembre en la Facultad de Medicina de la UNNE.

“El candidato de Colombi debería tranquilizarse, en el estado en que está es imposible debatir y menos aspirar a gobernar la provincia”. Y usó como alegoría a un partido de fútbol, con “insultos, gritos y furia, parecen esos defensores que perdiendo mal y desbordados por los delanteros van al cuerpo a romper y no a la pelota”.

“Ser chupamedias no les funcionó en los 16 años, tampoco sirve pelearse, esto no es para flojitos y dóciles manejados a control remoto”, enfatizó Artaza. “Los correntinos se le están plantando en todo Corrientes al atraso, a la prepotencia y al candidato de alguien que se cree el dueño de la provincia”, sostuvo luego.

“Que otros griten, nosotros elaboramos planes de Gobierno para sacar a Corrientes del atraso, de los peores índices de pobreza, salud y calidad de vida”, enumeró el candidato a Vicegobernador. “Hay que tener una relación de respeto y firmeza desde el orgullo de ser correntinos, la vocación de diálogo y la convicción inquebrantable”.

Por ello, desde la alianza Corrientes Podemos Más “vamos a pelear con el alma para que jubilados y discapacitados no pierdan derechos, no se le quiten pensiones y cuenten con cobertura de medicamentos”. Además, “tenemos que recuperar la salud pública como prioridad de gestión, en los hospitales de la provincia no hay insumos y se pagan los peores salarios”.

Es por ello que Nito Artaza destacó “el enorme apoyo que estamos recibiendo en cada recorrida para transformar la provincia”.

“Corrientes tiene un gran potencial, pero para lograr las transformaciones que merecemos necesitamos dirigentes con coraje y decisión, por eso estamos acá y los convocamos”, dijo ante los vecinos.

“Levantemos la esperanza al punto máximo, es un compromiso de amor y de sangre que tenemos con Camau para gobernar nuestra provincia”, finalizó Nito Artaza.