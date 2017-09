Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123563

DURO

"Es patrocinante de la mayoría de los narcotraficantes"

Lo dijo Enrique Vaz Torres, en referencia al diputado provincial Raúl Alfonzo, quien cuestionó el programa financiero de devolución del 50% en compras con las tarjetas de débito del Banco de Corrientes.

“Alfonzo es patrocinante de la mayoría de los narcotraficantes. Puede hacerlo si quiere, no es ilegal. Yo si fuese abogado no lo haría”, dijo Enrique Vaz Torres, en diálogo con Radio Dos



“Respecto a los descuentos dijo que invertiría los recursos públicos en los salarios, y le explico que éste programa es un acuerdo comercial entre el BanCo y los empresarios. No tiene nada que ver el estado. Nosotros instruimos que se aplique el programa bajando la rentabilidad de los bancos a favor de la gente”, graficó.

Volviendo a la denuncia expresó que “estas mentes obtusas, perversas y miopes y cuando se analiza porqué conspiran contra la gente uno ve los antecedentes y entiende y puede explicar quién es quién”

“No es un delito. Es abogado y puede defender a quien quiera. A él le gusta eso. Yo si fuese abogado no tendría narcotraficantes como clientes por formación profesional, ética y familiar. No me gusta estar mezclado con esa gente”, agregó Vaz Torres.