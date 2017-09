Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123597

Primera B Nacional

Boca Unidos arrancó con la última semana de pretemporada

El aurirrojo, que espera por Osmar Ferreyra, entrenó ayer en el predio Leoncio Benítez. El sábado visita a Villa Dálmine.

Boca Unidos de Corrientes comenzó ayer la última semana de trabajos de pretemporada, de cara al inicio del campeonato de la Primera B Nacional, segunda categoría del fútbol argentino. El Aurirrojo correntino debutará en este certamen el sábado venidero cuando visite a Villa Dálmine en Campana, Buenos Aires, a partir de las 15.30. Esta semana se seguirá de cerca le evolución del mediocampista Osmar “Malevo” Ferreyra, que padece un desgarro; teniendo en cuenta que es una pieza vital sobre todo luego de los magros resultados en la mayoría de los cuatro amistosos que disputó (derrotas con Sportivo Patria y Crucero del Norte, empate con Madariaga y solamente victoria ante Chaco For Ever), la idea es que pueda llegar aunque sea con lo justo para el choque del sábado. El resto de los futbolistas se encuentra en buenas condiciones, incluso el volante Germán Rodríguez Rojas, quien se recuperó de la molestia en el aductor y ya pudo jugar contra los formoseños el viernes pasado. En caso de que no llegue Ferreyra para visitar a Dálmine, el 11 titular sería: Hilario Navarro en el arco; Rolando Ricardone, Ricardo Martínez, Ariel Morales y Leonardo Baroni en la defensa; Mario Bolatti y Diego Sánchez Paredes; Diego Sosa, Gabriel Morales y Gonzalo Ríos como volantes más adelantados, y Julio Cáceres como único punta. Cabe recordar que Boca Unidos deberá realizar una campaña casi perfecta para no estar pendiente del descenso (habrá 6). El Aurirrojo está entre los cinco peores coeficientes de los equipos que arrastran puntos en la B Nacional.

Lo De La Riva

En tanto que Villa Dálmine, dirigido por Felipe De la Riva, formaría contra los correntinos de la siguiente manera: Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renzo Pérez, Gonzalo Papa, Federico Recalde, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba.s