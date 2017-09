Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123640

Pablo Vegetti, ¿al aurirrojo o al Lobo Jujeño?

Estaba por jugar en Primera, pero llegaría a Boca Unidos

El ex delantero de Gimnasia de La Plata tenía todo arreglado para defender los colores de Chacarita. Ahora está cerca de Corrientes.

Boca Unidos continúa con los trabajos de pretemporada, en su última semana de cara al comienzo del Campeonato de Primera B Nacional.

El Aurirrojo correntino debutará en esta temporada el venidero sábado cuando visite a Villa Dálmine en Campana, Buenos AIres. Ese encuentro comenzará a las 15.30 y será arbitrado por Nazareno Arasa, según confirmó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conjunto que será nuevamente dirigido por el entrenador Christian Bassedas ya sumó 11 refuerzos y aún no se retiró del mercado de pases, y ahora pretende al centrodelantero Pablo Vegetti. Ayer trascendió que Vegetti ya se transformó en jugador de Boca Unidos, pero lo cierto es que todavía no arregló con el club que quiere al atacante quien está cerca de llegar a la entidad de la Ribera, pero hay otro interesado: Gimnasia de Jujuy, también de la B Nacional. Vegetti, quien a fines de agosto tenía todo acordado para jugar en Chacarita Juniors (Primera División) pero no terminó firmando por diferencias económicas, llegaría a los de Bassedas tras jugar en Gimnasia de La PLata (Primera División). Además, Vegetti supo vestir las casacas de: Colón de Santa Fe, Ferro Carril Oeste, Rangers de Chile, Villa San Carlos y Colón de San Justo. El jugador santafesino, quien en 32 días cumplirá 29 años, continúa negociando tanto con los correntinos como con los jujeños. Entre hoy y mañana, se definirá el futuro del centroatacante.s