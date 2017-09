Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123641

Intendentes de la oposición

Una de cal y otra de arena para el PJ: Bassi sí, Cemborain aún no

Ambos van por otro mandato. Por diferentes causas están en la justicia. El goyano por una probable re- re. El mercedeño por un fallo penal.

La Cámara electoral resolvió avalar el dictamen de primera instancia respecto a la candidatura del jefe comunal de Goya, Gerardo Bassi, y así la candidatura del “Profe” para su reelección continúa viento en popa. Las impugnaciones presentadas por los apoderados del frente ECO+Cambiemos no tuvieron resolución favorable, y ahora se especula en esferas políticas que la cuestión se dirimirá en el Superior Tribunal, luego de la apelación respectiva. Así el goyano logró sortear esta segunda instancia, y continúa en carrera para seguir al frente del Municipio por un período más, habilitado a las elecciones en las que dirimirá con su ex compañero de gestión, Ignacio Osella, el sillón del jefe comunal. En medio de interpretaciones cruzadas respecto a la cantidad de años en la gestión, la controversia se dirime en los estrados judiciales a menos de un mes de las elecciones provinciales. La perla negra en la trama judicial electoral le tocó a Víctor Cemborain, intendente de Mercedes: la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer el pedido de per saltum para que atiende el caso en el que su condena por lesiones le impide ir por su reelección. Con anterioridad a esta resolución, la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Electoral aceptó la impugnación del apoderado de la UCR (Alfredo Vallejos) contra las pretensiones de Cemborain de compulsar por un nuevo mandato. En paralelo a las cuestiones judiciales, la campaña va en ascendente voltaje político, a poco menos de un mes para definir al futuro gobernador, renovar la Legislatura y elegir intendentes en la mayoría de las localidades. En medio de la cruzada judicial respecto a estas candidaturas, consideradas desde el PJ como claves al tratarse del segundo distrito electoral (Goya), y de la ciudad natal del gobernador Colombi, ciudad esta en la que el propio mandatario puso el acento en la campaña, y designó a uno de sus históricos acompañantes de gestión, Federico Mouliá, con quien viene trabajando políticamente desde la década del 90. Las instancias judiciales avanzan y todo hace indicar que se llegará casi al filo de las elecciones con el martillo a punto de sentencia en las manos de los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Y debe ser allí (en la Justicia) donde se debe fallar, por la salud de las instituciones.s