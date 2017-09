Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123678

El imperativo del cambio

Pocas veces una declaración como la que dio ayer Andrés Ibarra en el palacio de 25 de Mayo y Salta tuvo la justeza de hilvanar lugar, tiempo y destinatarios.

En el marco del desfile que integrantes del Gabinete del presidente Macri harán en Corrientes de aquí al día de la instalación de las urnas provinciales el próximo 8 de octubre, ayer pasó por esta Capital el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, funcionario de bajo perfil, pero responsable de una cartera que tiene una importancia estratégica para un futuro distinto, se podría decir que es determinante, siempre y cuando se trabaje seriamente para alcanzar los objetivos propuestos. Lamentablemente para Ibarra su primera siembra en el distrito no asegura frutos, aquí no abunda tierra fértil ni voluntades para “modernizar” el sistema. Hay suficientes pruebas que evidencian la cerrazón de la dirigencia correntina, de hecho el Gobierno provincial -que es una continuidad de la misma administración política desde hace 18 años- no tiene para exhibir ningún logro en la materia.

La cadencia del desenvolvimiento de los distintos estamentos del Estado y por tanto la eficacia de los servicios que brinda son, acaso, el mejor ejemplo, de la pronunciada cuesta que habrá que remontar para que el Ministerio de Modernización pueda decir en Corrientes, tarea cumplida. O, al menos, estamos en un buen camino. Con esa idea, seguramente programada a muy largo plazo, el ministro Ibarra firmó con el gobernador radical Horacio Ricardo Colombi un convenio de colaboración y asistencia técnica para la administración de tecnología y la implementación de un sistema informático de gestión documental electrónica. En ese contexto y en diálogo con la prensa, el funcionario remarcó que “el desarrollo tecnológico y la conectividad generan más inversión y empleo y, por ende, bajan los índices de pobreza, que es lo que más interesa en el Gobierno (nacional)”. Pocas veces una declaración como la que dio ayer Andrés Ibarra en el Palacio de 25 de Mayo y Salta tuvo la justeza de hilvanar lugar, tiempo y destinatarios. “Un país conectado, iluminado, previsible, va a generar más confianza, por lo tanto inversiones y más empleo”, detalló el funcionario, quien destacó en su discurso el “compromiso federal” de la gestión de Macri “para la modernización del Estado”. Bienvenido sea, Corrientes lo necesita. “Los ciudadanos deben recibir del Estado bienes y servicios de calidad”, dijo Ibarra y pasó a enumerar, la renovación debe darse en todas las áreas: salud, seguridad, educación. “Debemos jerarquizar el empleo público, tener un Estado abierto, transparente, que comparta con su sociedad, los datos de la gestión, que la sociedad pueda ver cómo se gastan los recursos, los sueldos de los funcionarios, las compras, los precios de las licitaciones”, agregó, para remarcar finalmente “el Estado no tiene nada que ocultar, tiene que ser transparente y se debe a la ciudadanía, y ese es el concepto de Gobierno abierto y de participación”. Quizás el imperativo sembrado -al menos discursivamente- por el ministro de Modernización prenda y en algún tiempo haya algo para cosechar. Bastante falta hace por estas latitudes donde las estadísticas no existen, las cuentas se esconden, los decretos se publican mochados en el Boletín Oficial con varios meses de atraso y las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios nunca ven la luz pública. ¿Acaso Ibarra sabía a dónde venía? El hombre habló como si conociera las penumbras que envuelven a Corrientes. Es verdad que la transparencia de los actos de gobierno, la eficacia del servicio, la jerarquización de la gestión, la participación ciudadana, no se logra de un día para otro, no es la respuesta a una invocación sino el resultado de una acción. Y para eso se necesitan actores con mentes abiertas y de espíritu democrático. Hasta aquí el saldo ha sido negativo, quizás haya que cambiar. s