Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123724

Buscan paliar las pérdidas por la emergencia hídrica

La Nación entregó ayuda a más de 400 familias tras la inundación

Llegaron a San Luis del Palmar nueve camiones con la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. Quejas de pobladores de la zona rural.

12

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inició la entrega de la asistencia a más de 400 familias damnificadas por las inundaciones en San Luis del Palmar, en los primeros meses de este año. Tras el relevamiento realizado por el Gobierno nacional, finalmente los damnificados de la zona urbana de la localidad recibieron electrodomésticos, camas, colchones, puertas, cocinas, sillas y mesas, entre otros elementos, según la necesidad de cada grupo familiar. Ello se da en el marco del programa nacional Ayudas Urgentes, a aquellos que fueron víctimas de la catástrofe climática en esa ciudad correntina. La entrega continuará por los próximos tres días hasta llegar a todos los hogares damnificados. “El último miércoles llegaron nueve camiones cargados con la asistencia para los inundados, dos meses después del relevamiento realizado por la Nación a las familias damnificadas por la emergencia hídrica”, comentó a NORTE de Corrientes José María Serbin, encargado de prensa de la Municipalidad de San Luis del Palmar. En tanto, los camiones están en los galpones de la fábrica Utrasa y de ahí llegan a cada hogar en vehículos más pequeños para ir a todos los barrios. La encargada de coordinar la entrega de la asistencia nacional es la concejal y candidata a intendente por ECO Cambiemos, Roxana Encinas. Este diario intentó dialogar con ella, pero la comunicación fue infructuosa. Sin embargo, se pudo saber que la primera etapa de entrega tardará aproximadamente tres días para el reparto. Fuentes allegadas al Ministerio de Desarrollo Social afirmaron a este matutino que “la entrega se hace casa por casa y se les deja un recibo de todo lo recibido por parte del Gobierno nacional para los afectados en las inundaciones. Esto es un hecho histórico, nunca pasó esto de ir casa por casa a entregar. Esto es resultado de una gestión entre Nación, Provincia y Municipio, esta es una muestra de lo que se logra trabajando en conjunto”, detallaron. No obstante, la entrega de la asistencia generó controversia entre los damnificados, ya que hubo algunos reclamos de los pobladores de la zona rural que no resultaron beneficiados con esta ayuda, y aunque fueron los más afectados por las inundaciones no estuvieron incluidos en el relevamiento socioeconómico realizado por la Nación. Serbin comentó que recibieron algunas quejas al Municipio por parte de agrupaciones campesinas de la zona rural de San Luis del Palmar.s