Héctor Morales: “Contamos con el envión del ascenso”

El “Bebi”, uno de los refuerzos del Albo, espera por el gran debut del domingo ante Crucero del Norte, a quien calificó de “buen equipo”.

Héctor Morales es uno de los jugadores que se sumó a Deportivo Mandiyú para disputar el próximo torneo Federal A de fútbol. El “Bebi” (ex Ferroviario) trabaja a la par de sus compañeros para poder estar en el debut ante Crucero del Norte, el domingo a las 16 y con arbitraje del chaqueño Hernán Vallejos. “Pablo (Suárez) armó un equipo, pero todavía no se sabe quién va a jugar. Hay que trabajar hasta el último día para poder estar entre los once, por eso estoy muy contento e ilusionado para que llegue ese día, dijo. Crucero del Norte viene de la B Nacional y tiene jugadores con trayectoria pero esto no amedrenta al ex atacante de Ferroviario, quien señala que “ya los enfrentamos, hay jugadores que jugaron en otra categoría, aguerridos, pero ya estamos acostumbrados a eso y hay que adaptarse para que nos vaya bien. Estamos preparados para todo lo que viene, nos preparamos de la mejor manera, así que es una buena posibilidad para ver cómo estamos. Tiene un muy buen equipo pero nosotros también; se demostró en los amistosos, aunque no es lo mismo, pero ojalá que ganemos”. Más allá de la confianza lógica que hay en el plantel, Mandiyú deberá hacer pie en la categoría, algo que no será sencillo, sobre todo porque jugará en “una de las zonas más complicadas por todos los equipos que están consolidados en la categoría, y Crucero, que bajó de la B Nacional, pero tenemos muchas ganas y con el envión del ascenso”. s