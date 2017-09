Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123727

Inicio » Opinión » Editorial

Cadena nacional, pero republicana

En condiciones de normalidad no debería ser motivo para destacar, sin embargo la entrevista de Luis Novaresio a Cristina Kirchner fue la atracción noticiosa del día.

12

La ex presidenta Cristina Elisabet Fernández de Kirchner dio ayer una larga entrevista al portal de noticias Infobae, en la que habló de todo, sin esquivar ningún asunto que la involucra. Por desusado, pero especialmente por el tenor de las definiciones que dio, la incursión mediática se convirtió en el hecho político de la jornada y puso en evidencia el predicamento que -para bien o para mal- conserva la ex mandataria incluso alejada del poder y fuertemente azotada por cuestionamientos de todo calibre, en particular desde la esfera judicial. Prueba de ello es que su aparición en los medios terminó eclipsando, por ejemplo, la confirmación de su procesamiento en una de las causas en la que figura como imputada; del mismo modo también quedó relegada a un segundo plano en la agenda pública, la versión, por ahora oficiosa, de un informe final de los peritos de la Gendarmería Nacional que confirmaría que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. Como se puede colegir, fue un día movido infomativamente, pero todo giró en torno a CFK.

En condiciones de normalidad no debería ser motivo para destacar, sin embargo la entrevista del (aplomado periodista) Luis Novaresio a Cristina Kirchner fue la atracción noticiosa, “la nota” en la que todos abrevaron para opinar, refutar, apoyar o conjeturar. No deja de ser paradójico que alguien que durante sus años de mandato hizo abuso de la cadena nacional para, justamente, saciar todo eso: opinar, refutar, apoyar o conjeturar, además de catequizar ideológicamente, sin someterse al interrogatorio de un periodista, ahora tenga que ceder a una interviú para asegurarse mejores chances en la competencia electoral. Porque Cristina Fernández de Kirchner es candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, no hay que perder de vista este detalle. No fue para darse un baño de republicanismo sino por necesidad. La presencia de CFK frente a la prensa, para hacer algo que nunca hizo con un periodista que no forma parte del círculo áulico, obedece a una estrategia electoral, así y todo bienvenido sea. La Señora tuvo que hablar de asuntos que la incomodan y que en otras circunstancias nunca habría ofrecido oportunidad de preguntas. Esta vez fue posible, ojalá se haga costumbre no sólo con ella sino con otros funcionarios de la anterior y la actual administración. El episodio lleva inevitablemente a mirar lo que sucede en Corrientes, donde también existe una cerrazón a las conferencias de prensa. Los actores del poder se escudan en ruedas de prensa organizadas sobre la marcha, y por lo tanto digitadas, además de entrevistas pautadas con radios amigas. En eso no son diferentes a CFK, quien de pronto se descubrió en aprietos y recurrió a los medios, de paso tuvo que hacer un ejercicio de tolerancia y digerir interrogantes picantes. Nunca es tarde para aprender. Lo llamativo es que su aparición, pautada únicamente con el portal de Infobae, que lo amplificó a través de las múltiples posibilidades que ofrece la Internet, terminó convirtiéndose casi en una cadena nacional. En vivo tomaron la señal C5N, A24, Crónica y pasaron el reportaje completo, en tanto el canal América (único abierto) dedicó toda la siesta a contar los entretelones, el clima en la calle y parte de las entrevistas. Hasta el canal TN (del grupo Clarín) se rindió y tuvo que mostrar flashes. Por otro lado, se estima que hubo casi 80 mil personas que siguieron la entrevista a través de las plataformas digitales. Y habría que sumar a Facebook (tuvo casi 700 mil reproducciones) y YouTube (se estima 53.000 reproducciones en vivo). En definitiva, como si fuera una cadena nacional, pero con un espíritu democrático, algo que no supo tener durante su gobierno. s