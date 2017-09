Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123729

Clima de alta tensión con Madrid

Independentistas catalanes en campaña por referéndum

Fue en un acto en la antigua Plaza de Toros. Se votaría el 1 de octubre.

12

Los independentistas catalanes, encabezados por el presidente regional Carles Puigdemont, lanzaron ayer la campaña por el sí en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre prohibido por la Justicia que está tensando sobremanera las relaciones con Madrid, dispuesto a impedirlo a toda costa. El pistoletazo de salida se dio alrededor de las 20 horas locales en un acto en la antigua plaza de toros de Tarragona, con aforo de 10.000 personas, en el que participarán Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y representantes de los principales partidos y asociaciones independentistas. A poco de comenzar reinaba cierta incertidumbre en torno a la reunión. “Se les ha avisado a los organizadores que no se puede hacer esto”, indicó una fuente de la delegación del gobierno central en Cataluña. Pero un responsable del Tarraco Arena Plaza, consultado por la AFP, dijo no haber recibido ninguna notificación y aseguró que todo seguía adelante. Consultada sobre esta cuestión, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a decir en el canal Telecinco que “No se puede colaborar y no se puede participar en ese referéndum”.