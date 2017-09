Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123735

CONFESIÓN

Nito dijo que como radical acompaña a Camau

Artaza: “Me siento orgulloso desde mi identidad radical acompañar a Camau en este compromiso de sacar a Corrientes de la postergación”

Junto a Camau Espínola, el candidato a Vicegobernador de Corrientes acompañó a los vecinos de Empedrado en las celebraciones por el 191° aniversario de la Ciudad y día del santo patrono Nuestro Señor Hallado. En la oportunidad, presentaron el proyecto Corrientes Conectada que posibilitará mejorar el conocimiento través de la conectividad. “La inmensa mayoría de los correntinos quiere algo nuevo y encuentra en nuestra propuesta la alternativa para mejorar su calidad de vida”, sostuvo Nito Artaza. “Pongamos corazón y coraje para sacar a Corrientes de esta postergación”, alentó a los correntinos.



El candidato a Vicegobernador por la alianza Corrientes Podemos Más participó de las celebraciones por el 191º aniversario de la fundación de la ciudad de Empedrado y de su santo patrono Nuestro Señor Hallado. Estuvo acompañado por el candidato a Gobernador de Corrientes Camau Espínola y ante miles de empedradeños, presentaron el proyectoCorrientes Conectada.

En la oportunidad, Nito Artaza agradeció“la presencia y el compromiso de todos ustedes, lo que nos indica que vienen nuevos tiempos en la provincia”, dijo. “La inmensa mayoría de los correntinos quiere algo nuevo y encuentra en nuestra propuesta la alternativa para mejorar su calidad de vida”, sostuvo luego.

En referencia al proyecto Corrientes Conectada, que permitirá que toda la provincia cuente con la red de Internet, “significa ni más ni menos que conectar a los jóvenes al futuro, para que después lo puedan transmitir en la escuela o en la universidad. Que puedan mejorar el conocimiento a través de la conectividad”, enfatizó.



“Esto es lo que se viene en Corrientes y lo que queremos proponer. Tenemos que estar atentos para el conocimiento, para que esas personas puedan tener movilidad social a través de ese conocimiento”, destacó como parte de las propuestas que junto a Camau Espínola lleva adelante para transformar la provincia.



Con respecto a la transformación de Corrientes “es el gran desafío que se aproxima”, sostuvo. “Y de eso se trata justamente este frente plural que estamos integrando, con más de 20 partidos que nos están acompañando en toda la provincia”, acotó Nito Artaza.

“Recorremos los barrios con Camau y nos damos cuenta que la gente lo mira -porque ya ha tenido experiencia ejecutiva- y reconoce que ‘se puede hacer’. Podemos tener sueldos por encima de la inflación, porque ya lo hizo siendo intendente de la Ciudad de Corrientes”, expresó.



“Cuando nos piden alinearse, uniformarse con la Nación. ¿Cuánto tiempo estuvo Corrientes alineada desde la intervención hasta acá?”, se preguntó luego. “Siempre Corrientes estuvo alineada. Pero ¿saben cuál es la diferencia?: la capacidad de gestión que tuvo Camau cuando le tocó estar en el poder Ejecutivo”, remarcó el candidato a Vicegobernador.

“No podemos decir que los correntinos no somos autónomos. Ustedes van a ver que ahora los candidatos del otro lado son reiterativos con estar junto a la Nación, como si los correntinos, que somos orgullosos de nuestro federalismo, terminemos respondiendo siempre a las políticas que nos imponga la Nación”, criticó.

En este sentido, anticipó que “vamos a tener una relación institucional (con la Nación) donde nosotros gestionamos y tenemos capacidad en ello, como la tiene Camau y muchos intendentes, dirigentes y legisladores de la provincia, para decirle a la Nación qué es lo que realmente necesita la provincia”, remarcó Artaza.

Y en cuanto a los proyectos de obras impulsadas desde el gobierno nacional insistió en que “queremos que las licitaciones sean para los correntinos, y que cuando hablamos de reparación histórica queremos una ley de promoción industrial para Corrientes y para el nordeste. Para que llegue el empleo a nuestra gente, que es lo que más nos reclaman”, enfatizó.

Por otra parte, sostuvo que el gobierno provincial “ha cumplido una etapa”. “No nos pueden decir hoy, después de 16 años de haber gobernado lo que van a hacer”, y consideró también que “es lo que ve la ciudadanía, y ven que nosotros expresamos el cambio y la transformación que espera Corrientes hace mucho tiempo”.

Por ello, con este frente “está naciendo la esperanza, que va a cambiar el rumbo y el destino de la administración de Corrientes y los que vivimos en nuestra provincia. Ese es nuestro compromiso”.

A su vez, manifestó sentirse “orgulloso desde mi identidad radical estar acompañando a Camau en este compromiso para transformar la provincia y sacarla de la postergación”. Este es “un paso trascendente que queremos dar con el acompañamiento de la gente; es un paso de coraje que hay que hacer, más allá de nuestras identidades que vamos a mantener todos los partidos que están en este frente”.

En este sentido, destacó el pluralismo de la alianza Corrientes Podemos Más, a diferencia “de lo que ocurrió en mi propio partido, en el que pese a que he intentado, no se convocó a elecciones internas, no tuvimos la oportunidad, únicamente la decisión unilateral casi autoritaria de quien hasta ahora gobierna la provincia”, lamentó. “Por eso estamos acá, acompañando un proyecto con justicialistas, con partidos tradicionales”, resaltó luego.

“Estoy seguro que con el compromiso de ustedes y de la gente que nos escucha con esperanza, este frente el 8 de octubre va a ser invencible. Porque expresamos el cambio, la transformación y la esperanza. Pongamos corazón y coraje para sacar a Corrientes de esta postergación”, finalizó Nito Artaza.