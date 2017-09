Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123741

YA SUMAN 1.000 LOS INSCRIPTOS

Prorrogan hasta el lunes el empadronamiento para las viviendas municipales de Santa Catalina



Con 983 agentes municipales inscriptos hasta la fecha, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes continúa con el empadronamiento de postulantes al sorteo de las 180 viviendas del programa nacional “Techo Digno”.

17

La gestión del intendente Fabián Ríos prorrogó hasta el próximo lunes 18 de septiembre el empadronamiento de los agentes comunales que se postulan para acceder, por sorteo, a las unidades habitacionales que la Municipalidad construye, a través del programa nacional “Techo Digno”, en el predio lindero al barrio Doctor Montaña. Hasta la fecha se anotaron 983 trabajadores municipales en la oficina de la Dirección General de Acciones Directas y Compensatorias. La inscripción se concreta para remanentes, es decir para todas aquellas personas que no pudieron hacerlo anteriormente sin límite de terminación de DNI, en horario corrido de 8 a 20 horas en la dependencia ubicada en 25 de Mayo 1178 del Palacio Municipal.

En razón del interés demostrado y el pedido realizado por numerosos agentes, el plazo para los remanentes de los trabajadores que no pudieron gestionar su inscripción en los días anteriores se prorrogó hasta el lunes 18 del corriente. El empadronamiento se concreta en horario corrido de 8 a 20 horas en la oficina de la Dirección General de Acciones Directas y Compensatorias, ubicada en el acceso por calle 25 de Mayo 1178 del Palacio Municipal.

Las viviendas están dirigidas a trabajadores municipales de planta permanente, planta no permanente y beneficiarios del programa social con trabajo Neike Chamigo que tengan “necesidad habitacional” y el grupo familiar no cuente con inmuebles o no haya sido adjudicatario de viviendas administradas por el Estado Provincial o Nacional. Otras 20 unidades habitacionales serán destinadas a familias que tengan un miembro de la misma con discapacidad.

El exitoso empadronamiento se inició el pasado martes 5 de septiembre, inicialmente por terminación de número de documento nacional de identidad de los trabajadores interesados, que concurrieron a empadronarse a un promedio de más de 100 personas por día.

La convocatoria se estableció a través de la Resolución Nº 1746/2017 del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que llamó a inscripción a los agentes municipales comprendidos en la Ordenanza Nº 3.641 y en el Programa de Capacitación y Formación Laboral (Neike) que tengan “necesidad habitacional”.

REQUISITOS

Podrán inscribirse los empleados municipales que reúnan los siguientes requisitos:

1- Pertenecer a la planta de personal municipal y revistas en los siguientes agrupamientos alcanzados por la Ordenanza Nº3641/2001, esto es planta permanente, no permanente y beneficiarios del Programa de Formación y Capacitación Laboral “Neike Chamigo” (Resolución Nº349 del año 2006), que acrediten fehacientemente tener carga de familia.

2- No ser propietario de un inmueble a su nombre, ya sea del Titular o de los miembros del grupo familiar solicitante. No ser adjudicatario de viviendas administradas por el Estado Provincial, o que hubiesen vendido, transferido o enajenado dicho inmueble; no ser adjudicatario y/o propietario de viviendas a través del Banco Hipotecario Nacional.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

1- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y fotocopia donde conste el domicilio actualizado de todo el grupo familiar.

2- Acta de nacimiento de los hijos.

3- Sin son casados, acta de matrimonio.

4- Divorciados o separados legalmente. Original y fotocopia del acta de divorcio.

5- Concubinos. Constancia policial de domicilio de ambos. En este caso, la pareja tendrá que

presentarse a firmar la Declaración Jurada de Inscripción.

6- Si son huérfanos. Presentar certificado de defunción de los padres y acta de nacimiento de los hermanos.

7- Viudo/a: Certificado de defunción del cónyuge fallecido.

8- Si tuviera menores o padres ancianos a cargo. Presentar la documentación judicial y administrativa que acredite tal situación (original y fotocopia).

9- Integrante del grupo familiar con capacidades diferentes. Certificado del órgano provincial que lo acredite. Original y fotocopia.

10- Si alquila. Presentar original y fotocopia del contrato de alquiler o recibo del mismo certificando la firma del locador por la policía o escribano público.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Cada hogar tendrá 55 metros cuadrados y estarán dotadas de 2 dormitorios, living-comedor, cocina, sanitario y servicios básicos: luz, agua, cloaca, pluviales y arterias consolidadas.

El predio del complejo habitacional tiene 1.360 metros lineales de perímetro, divididos en 7 manzanas y 200 lotes (de 10 x 20 metros y 8 x 30 metros cada uno) de entre 200 y 240 metros cuadrados cada terreno. Junto a 1 manzana de viviendas del programa municipal “Ellas Pueden” y 1 manzana destinada a una plaza.

En el sector se realizó previamente la apertura, consolidación y enripiado de calles; loteos y mensuras; redes de agua y electricidad para la obra; obradores, y la construcción de 450 metros de un gran desagüe pluvial que evita que el predio se inunde. El mismo bordea todo el perímetro del predio: 450 metros lado este, 200 metros lado norte, 200 metros lado sur y profundización del canal sobre calle Alcorta. El canal drena rápidamente el predio en días de lluvias.