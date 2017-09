Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123765

Operativo en la sede del gobierno de la universidad

Limpieza a fondo, el Rectorado de la Unne desechó 2.000 kilos de papel

La iniciativa busca generar ámbitos de trabajo saludables y concientizar sobre la importancia de seleccionar, ordenar y limpiar.

En la jornada de ayer el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste llevó a cabo el operativo Sol (Seleccionar, Ordenar y Limpiar), cada una de las dependencias realizó un minucioso trabajo para quitar aquello que ya no servía. NORTE de Corrientes recorrió las oficinas en compañía de la encargada del área de Higiene y Seguridad, Lilian Báez, quien destacó la importancia de este tipo de acciones. Desde las 7.15 y hasta las 13.30 todos los trabajadores de la entidad se enfocaron en realizar un ordenamiento de sus espacios. El objetivo es generar espacios más saludables y recuperar lugares que muchas veces son ocupados por material en desuso. Asimismo, se trata de la tercera edición del operativo Sol, en la cual se logró quitar del edificio unos 2.000 kilos de papel. "Se trata de una tarea conjunta impulsada por la rectora, quien entiende la importancia de que la institución pueda colaborar con la tarea de ordenamiento, generando beneficios para todos, ya que trabajar en un lugar limpio y ordenando es muy importante", dijo Báez. Para llevar adelante este operativo fueron entregados cofias, guantes, barbijos, delantales, anteojos y alcohol en gel. "Sabemos que la acumulación de papel lleva a la acumulación de partículas de polvo, y al comenzar a mover carpetas y estantes eso se dispersa en el aire, de allí la importancia de que todas las personas cuenten con el material necesario para su protección durante la jornada de limpieza", explicó la encargada del área. Cada una de las oficinas realizó una tarea pormenorizada, en la que primero se seleccionó todo aquello que no es útil, para luego sacarlo del lugar y ser retirado por el equipo de mantenimiento y seguridad del Rectorado. "Esto se debe hacer en equipo y se debe buscar la forma de tomar contacto con todas las personas, ya que limpiar y ordenar no siempre es una tarea fácil. Muchas veces la gente tiene que guardar papeles porque piensa que en algún momento les puede ser útil, pero en realidad se trata de un apego inconsciente", explicaron las fuentes consultadas. Carpetas y papeles son los principales elementos retirados de las oficinas, mientras que el último paso fue la limpieza de los espacios. "Hay aparatos, como computadoras o impresoras, que requieren un tratamiento especial, entregamos para esos casos también ordenadores de cables. También se toman en cuenta los casos especiales como los cableados, para ir resolviendo situaciones que son potencialmente peligrosas", explicó. La iniciativa, que es aplicada por tercera vez en este lugar, también se llevó a cabo este año en la biblioteca central de la Universidad y en otras dependencias menores. "Lo que buscamos es contagiar este tipo de acciones, que se pueden realizar una vez por año y son realmente muy beneficiosas", explicó la funcionaria, remarcando además que lo que se aconseja en los lugares de mucha acumulación de papeles es que el operativo se realice una vez al año. "Esperamos que otros sitios vean este trabajo y nos imiten, porque realmente se logra liberar muchos espacios que suelen ser ocupados de forma inadecuada, como por ejemplo pasillos, espacios comunes o escaleras de emergencia", sintetizó la mujer, quien ayer acompañó durante todo el proceso al personal administrativo del edificio central del Rectorado.