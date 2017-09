Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123769

La lista argentina

Higuaín volvió a quedar afuera de la consideración de Jorge Sampaoli

El dt de la selección llamó a Marchesín, Mammana, Pezella y el “Papu” Gómez, como principales novedades para jugar contra Perú y Ecuador.

El seleccionado argentino de fútbol prescindió del delantero Gonzalo Higuaín, su quinto máximo goleador histórico, para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018, se supo luego de ser divulgada ayer una lista de 21 convocados del exterior por el director técnico, Jorge Sampaoli. Las novedades en el plantel, respecto de los últimos encuentros ante Uruguay y Venezuela, son las inclusiones del arquero Agustín Marchesín (América de México); los defensores Emmanuel Mammana (Zenit de Rusia) y Germán Pezella (Fiorentina de Italia) más el mediocampista Alejandro “Papu” Gómez (Atalanta de Italia). Comparada con la citación anterior no estarán Gerónimo Rulli (arquero); Nicolás Pareja (defensor); Augusto Fernández, Guido Pizarro, Javier Pastore y Manuel Lanzini (mediocampistas) y Joaquín Correa (delantero). La convocatoria de Sampaoli para enfrentar a Perú de local y Ecuador de visitante se completará con jugadores del fútbol argentino, que serán llamados durante la quinta fecha de la Superliga, programada entre el 29 de septiembre y 2 de octubre. Los 21 futbolistas citados fueron: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra), Nahuel Guzmán (Tigres de México) y Marchesín, arqueros; Federico Fazio (Roma, Italia); Mammana, Pezzella, Javier Mascherano (Barcelona, España), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra) y Gabriel Mercado (Sevilla, España), defensores. Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal), Ángel Di María (París Saint Germain, Francia), Lucas Biglia (Milan, Italia), Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Éver Banega (Sevilla), Gómez, Eduardo Salvio (Benfica, Portugal) y Emiliano Rigoni (Zenit), mediocampistas; Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Mauro Icardi (Inter, Italia) y Paulo Dybala (Juventus), todos delanteros. Higuaín, de 29 años, volverá a estar ausente, como ocurrió en el anterior llamado para afrontar los dos primeros partidos oficiales del ciclo Sampaoli, quien había convocado al “Pipa” para la gira amistosa por Australia y Singapur en junio pasado. El goleador de la Juventus, autor de 32 tantos en 63 partidos con la camiseta argentina, fue titular en el clásico frente a Brasil en Melbourne y luego perdió su lugar a manos de Icardi, que terminó en blanco tras ser titular ante Uruguay en Montevideo (0-0) y Venezuela en cancha de River (1-1). De la lista entregada se desprende que el entrenador no tiene pensadas grandes modificaciones en la estructura ofensiva del equipo. Sólo “Papu” Gómez, que también estuvo presente en los amistosos de Oceanía y Asia, aparece como novedad desde mitad de la cancha hacia adelante. En la defensa, Sampaoli llamó a dos ex River, Mammana y Pezzella, después de escuchar la negativa de Ezequiel Garay (Valencia de España) para regresar al seleccionado. El zaguero, ex mundialista en Brasil 2014, jugó por última vez en el seleccionado el 8 de octubre de 2015 contra Ecuador (0-2) en Buenos Aires, en el inicio del camino a Rusia. Finalmente, entre los arqueros también se produjo una variante con el ingreso de Marchesín por Rulli, lo que responde a su pericia para atajar en la altura. Sucede que Romero, el titular, está amonestado y podría quedar inhabilitado para atajar en la última fecha en Quito, si recibe otra tarjeta amarilla en Perú. En ese caso, para jugar en la altura de la capital ecuatoriana, Sampaoli tendrá a disposición dos arqueros acostumbrados a esas condiciones, pues se desempeñan en equipos radicados en Monterrey y en Ciudad de México. El seleccionado argentino, que se ubica quinto (puesto de repechaje) con 24 unidades en las eliminatorias, recibirá a Perú, que tiene las mismas unidades, pero ocupa el cuarto puesto, con acceso directo al Mundial por diferencia de gol. El partido se jugará el jueves 5 de octubre a las 20.30 en La Bombonera, un escenario especialmente elegido por la trascendencia de la instancia. Cinco días después, el martes 10, Argentina cerrará la competencia con su visita a Ecuador (octavo con 20 puntos), que recientemente reemplazo al DT argentino Gustavo Quinteros por su compatriota, Jorge Célico.s