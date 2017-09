Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123770

B Nacional

Boca Unidos, con varios debuts inicia duro camino en Campana

Visita a Villa Dálmine desde las 15.30 con titularidad para seis de sus refuerzos, donde sobresalen Hilario Navarro y Mario Bolatti.

Boca Unidos tendrá esta tarde la primera de las 25 finales que deberá afrontar en su derrotero por la temporada 2017-2018 de la B nacional. Será visitando en Campana a Villa Dálmine desde las 15.30, con arbitraje de Ezequiel Arasa y por la primera fecha del campeonato. Doce incorporaciones fue las que realizó Boca Unidos para este torneo, de las cuales nueve se subieron al micro para este primer compromiso. De cara a este encuentro el entrenador, Christian Bassedas, tendrá los debuts del arquero correntino Hilario Navarro, el defensor paraguayo Ricardo Martínez, los volantes Germán Rodríguez Rojas (ex Douglas Haig), Mario Bolatti (ex Belgrano), Diego Sosa (ex Santamarina) y el atacante Julio Cáceres (proveniente de Sarmiento de Resistencia). Además, esperando su oportunidad, Arnaldo Giménez, Gabriel Morales y Ramiro Maldonado (anoche recién llegó la habilitación del delantero). El local, de la mano de su entrenador, Felipe De la Riva, ha tenido la renovación del 90 % de su plantilla para afrontar el torneo que transcurrirá hasta abril del próximo año. Si nos fijamos en los 18 convocados por Felipe De la Riva para enfrentar al equipo correntino, tan sólo 4 nombres se repiten del torneo pasado: Blázquez, Falcón, Burzio y Recalde, siendo uno solo de ellos titular (Burzio). El arquero Martín Perafán (llegó de Douglas) su refuerzo más relevante. Este torneo, que entregará dos ascensos y seis descensos, tiene al equipo aurirrojo obligado a cumplir una muy destacada actuación, ya que la del último torneo que realizó lo hizo quedar en una posición para nada privilegiada. Además, los ensayos de pretemporada ante equipos del Federal A y del B no fueron nada alentadores, pero igual cuerpo técnico y jugadores coinciden en poder hacer un buen torneo.

cuatro mÁs

Hoy habrá otros cuatro partidos y sobresale el de San Martín de Tucumán-Ferro Carril Oeste (15.05), porque se reforzaron muy bien, Además juegan Almagro-Brown de Adrogué (15.30), Estudiantes de San Luis-All Boys (17) y Santamarina-Aldosivi (20.30).s