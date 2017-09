Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123771

La mejoría no llega a la estadística

El país, en empleo, está en una meseta. Ujalá sea la base para el despegue, aunque las estadísticas muestran una oscilación. El caso de Corrientes es peor ya que en lugar de bajar, sube.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el desempleo bajó cinco décimas en el segundo trimestre de este año. Se ubicó en 8,7%; en el primer trimestre era de 9,2%. Concretamente no hubo mejoría, lo dijeron los responsables técnicos del organismo oficial, que ubicaron a esa variación en el rango de “error estadístico”. Del mismo modo, también hubo un pequeño retroceso en el número de personas empleadas y en el nivel de actividad. Dicho de un modo simple: nada ha cambiado. Es llamativo pues según las principales espadas de la Casa Rosada, y hasta el propio presidente Mauricio Macri, han repetido que la recesión quedó atrás y la economía se puso en marcha. ¿Cómo se compatibiliza el discurso con los números?

Esta vez no es la opinión de un sector político, ni el pronóstico de una consultora o un economista, no se trata de la (siempre relativa) percepción social sino la definición del organismo técnico del Estado, en quien ha depositado su confianza el Gobierno Nacional. “Los resultados del segundo trimestre de 2017 no presentan cambios en la actividad, el empleo y la desocupación con relación al trimestre anterior, dado que las diferencias están contenidas en el error muestral”, aseguró el Indec a partir del relevamiento realizado sobre una población de 27,5 millones de personas en 31 aglomerados urbanos, entre ellos Corrientes, que nuevamente vuelve a exhibir mala nota. No debería ser motivo de sorpresa, pero luego de dos años de alineamiento directo, Corrientes no levanta cabeza. ¿Necesitará mucho tiempo más? El hecho es que el país, en materia de empleo, está en una meseta. Es de esperar que sea la base para el despegue, aunque las estadísticas muestran una oscilación (hacia abajo y hacia arriba) que no ofrece tranquilidad. El caso de Corrientes es -como siempre- todavía peor ya que en lugar de bajar, sube. Es decir cada vez hay más desempleo. La tasa va creciendo, de a poquito, pero sigue hacia arriba. De acuerdo a las mediciones del Indec, en el cuarto trimestre de 2016 el índice de desocupación en Corrientes era del 3,7% (uno de los más bajos en las últimas décadas); pero en el primer trimestre de 2017 volvió a subir, fue de 3,9%; en el segundo trimestre el desempleo trepó a 4,1%. Ya se puso a la altura de la tasa de desocupación que tenía cuando gobernaba el kirchnerismo y la provincia era discriminada. La tasa de empleo tampoco mejora en el distrito, ya perdió dos puntos en el último año, y otro tanto sucede con el nivel de actividad, que no consigue despegar y permanece en el sube y baja. Para consuelo, el resto del NEA también experimentó un deterioro del empleo formal, el hecho es que todas las capitales de las provincias que integran la región subieron el nivel de desocupación, en algunos casos hasta un punto porcentual. Es la única zona económica de la Argentina donde se dio esta particularidad y no es un dato anecdótico sino grave. Posadas (Misiones) saltó del 4,1% de la población económicamente activa en el primer trimestre de 2017 al 5,1% en el segundo trimestre. Una situación parecida -aunque más leve- atraviesa Formosa capital, donde la desocupación se elevó desde el 2,9% hasta el 3%. Y el Gran Resistencia pasó del 1,4 al 1,6% en el mismo período, la primera suba después de la baja durante los cuatro anteriores trimestres consecutivos. En definitiva, malas noticias trajo la medición del Indec para la región NEA que es la más pobre del país, condición que se debe -entre otras cosas- a la falta de oportunidades laborales. Resulta paradójico, porque desde el Gobierno central dicen que la situación económica está mejorando. s