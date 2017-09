Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123774

Multitudinaria caminata de Camau en Goya

En contacto con los vecinos de Goya, Camau llamó a “dar el paso que

falta y no conformarnos con poco”.

El candidato a gobernador Camau Espínola planteó desde Goya “el desafío de dar un pasito más allá del límite que nos impusieron los que quieren que nos conformemos con poco, porque si damos ese paso cambiaremos juntos la historia de Corrientes”.

“En el deporte aprendí que siempre se puede dar un pasito más, porque el límite lo ponemos nosotros mismos. Y en la provincia sucede lo mismo, si nos animamos a dar el paso que está faltando, Corrientes se transformará en una tierra de oportunidades”, aseguró Camau.

En diálogo con vecino de la zona portuaria de Goya, el candidato de Corrientes Podemos Más coincidió con una reflexión del intendente Gerardo Bassi al remarcar que “en estos 16 años nos hicieron creer que no podíamos soñar con una provincia desarrollada y con trabajo para todos”.

“Pero es una falsa premisa. Corrientes tiene todo para ser mucho más que un lugar donde se producen materias primas sin industrialización y sin valor agregado. Por eso los invito a dar juntos el paso que nos está faltando”, puntualizó.

Durante la caminata, Camau dialogó también con un grupo de jóvenes a quienes propuso: “No nos pongamos límites, tengamos la fortaleza de animarnos a correr un poco más esa línea que nos han impuesto desde un modelo conservador y autoritario”.

“Está muy bien que se paguen los sueldos al día, que haya un plus, y todo eso lo vamos a conservar y a mejorar, pero hace falta más. No es bueno conformarse con lo que hay porque no podemos crecer”, explicó.

Camau recordó que “cuando me decían que no podría ganar una medalla en los juegos olímpicos, me animé a dar un paso más cada día y gané cuatro medallas. De la misma forma me manejo en la actividad política, convencido de que los correntinos podemos más”.

Dijo que “ese pensamiento de avanzar siempre, de nunca quedarnos con lo que hay, es lo que define nuestro proyecto político, un gran frente que piensa en los correntinos y quiere una provincia distinta”.

“En la provincia que proponemos se termina el miedo y se acaban las presiones de un modelo que ejerce la política desde el autoritarismo y la prepotencia”, remarcó.

“El otro día en el programa de Alejandro Fantino me preguntaban por qué tengo buena relación con el Gobierno Nacional, y mi respuesta fue que vine a la política para construir, para apoyar lo bueno y tratar de corregir lo que está mal sin pensar en los signos partidarios”, añadió.

Sostuvo que “lo que dije en el programa de televisión lo ratifico cada día de mi vida: necesitamos una provincia conectada con el país y el mundo, y la gente ha tomado conciencia de que llegó el momento de cambiar. Y sabe que el cambio somos nosotros”, finalizó.