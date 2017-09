Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123782

Nueva extensiÓn de plazos

El segundo puente no será ferrovial y la licitación se realizaría el año próximo

Confirmaron que el nuevo viaducto tendrá sólo dos vías de cada lado. Todavía no está definida la traza correntina.

El llamado a licitación para la construcción del segundo puente entre Corrientes y Chaco no se realizaría este año, como lo había anunciado el presidente Mauricio Macri en una de sus visitas a la provincia. El plazo volvió a extenderse y habrá que esperar al menos un par de meses más para la convocatoria a empresas interesadas en levantar un nuevo viaducto interprovincial. “No sé si podremos cumplir con el llamado a licitación este año. Se agregaron, por una adenda, las variantes y no es seguro que esté todo listo para diciembre”, reconoció la gerente regional de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingrid Jetter, y estimó que la misma podría concretarse en enero o febrero de 2018. Además, señaló que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de tres consultoras contratadas por el organismo nacional desestimó la alternativa ferroviaria. “No contempla el modo ferroviario. Directamente es un puente con dos vías de ida y dos de vuelta”, señaló, echando por tierra las expectativas de diferentes sectores que abogaban por la conexión ferrovial sobre el río Paraná. Es decir, se desestimó aquella propuesta de un puente ferroautomotor que ha sido concebida desde que se iniciaron los pedidos ciudadanos de un segundo puente, hace más de dos décadas. En todo este tiempo se firmaron aproximadamente 30 Actas Acuerdo entre distintas comisiones constituidas por ambas provincias por la construcción de un viaducto que alivie la carga del General Belgrano, pero todo marcha a paso muy lento. La funcionaria señaló que hasta el momento no está definida la traza para la circunvalación en Corrientes, pero que se están evaluando tres opciones. “La más ambiciosa une la salida del puente con Paso de la Patria. Y otra une con la Ruta Nacional 12, entre Paso de la Patria y Santa Ana, con dos alternativas muy cercanas una de la otra”, dijo y agregó: “Desde nuestro punto de vista la más conveniente es la más extensa, que une Paso de la Patria con el puente. Entonces todo el tránsito de los fines de semana, de correntinos y chaqueños que van a Paso de la Patria, no influirá con el tránsito pesado”. En tanto, del lado chaqueño, el puente se unirá con la Ruta Nacional 11 “un poco más al sur del aeropuerto, cerca del cementerio Parque Jazmín. Se proyecta continuar esta variante hasta la Ruta Nacional 16, a la que cruzará con un paso en alto nivel, y luego continuará hasta volver a encontrarse con la Ruta 11 cerca del autódromo”, describió. Dejó claro que todavía no están determinadas las progresivas con puntos exactos, pero el proceso está encaminado. Ingenieros de Vialidad y los jefes de Proyectos de Corrientes y de Chaco del organismo, recorren las zonas que estarán afectadas al puente. “El proyecto de las variantes fue incluido en el contrato de las consultoras. Significa que deben entregar a Vialidad el proyecto ejecutivo del segundo puente con las variantes de ambas ciudades”, precisó Jetter.

peajes

Jetter también se refirió al nuevo esquema para las rutas con peaje que prevé la eliminación de la mitad de las cabinas que hoy cobran el paso de cada vehículo. De las 50 cabinas existentes en las rutas nacionales, quedarán entre 24 y 26. Para eliminar o dejar cada una se tomará el estado de la traza. Por caso, las que estén en caminos de doble mano y sin mejoras que justifiquen el canon de tránsito se eliminarán por un tiempo. “No está definido qué casillas dejarán de cobrar. Pero presumiblemente pueden ser algunas de la Ruta Nacional 11, algunas de la Ruta 12, como en nuestro caso la de Riachuelo e Ituzaingó. Creo que la que tiene más chances de salir es Riachuelo, porque desde ahí hacia el sur no está previsto construir una doble vía”, señaló. Otra de las modificaciones es que las obras se realizarán bajo el programa de Participación Público Privada (PPP). La licitación está prevista para abril de 2018, a un año de la prórroga a las concesionarias.s