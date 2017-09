Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123801

Presunta violación en ComisarÍa 4ª

Caso Grim: defensa pidió instrucción extraordinaria antes de juicio por abuso

Luis Miranda Gallino, abogado de dos de los tres imputados, también presentó pruebas. El anterior asesor legal renunció.

La defensa de dos de los tres policías acusados de violar a un estudiante, dentro de las instalaciones de la comisaría 4ª de la capital en agosto de 2016, interpuso una serie de medidas en el advenimiento del juicio, informaron fuentes judiciales. Los agentes José Aguirre, Ricardo Ramírez y José Romero, miembros del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) están imputados en un caso de abuso sexual doblemente agravado y vejaciones en perjuicio de G. A. K. Fuentes judiciales informaron, a NORTE de Corrientes, que entre los pedidos defensivos ante el Tribunal Oral Penal Nº 2 figuran la incorporación de pruebas y el desarrollo de una instrucción extraordinaria. Además, el abogado de Juan Carlos Bouchard presentó su renuncia, porque -afirmó- se vulneró el derecho a defensa de sus clientes al no permitirle a uno de ellos ampliar su declaración. La causa fue elevada el 16 de mayo al Tribunal Oral Penal Nº 2 de la ciudad de Corrientes, por la jueza de instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas. Antes la magistrada -a requerimiento de la Cámara de Apelaciones- absolvió a otros dos agentes de la misma división, que estaban acusados de omisión de sus funciones. Luis Miranda Gallino, el nuevo representate legal de Ramírez y Romero, presentó semanas atrás una serie de planteos por escrito con el propósito de prorrogar el inicio del debate oral. Según el letrado, durante la etapa de instrucción se vio afectado el derecho de sus clientes a defenderse. “Nunca se nos notificó que se cerró la instrucción, y menos que se elevó este proceso”, expuso Miranda Gallino en su escrito. Y agregó: “Nunca nos enteramos de la constitución del tribunal ni de la radicación de la causa”. “Me siento imposibilitado en mi carácter de abogado especialista en Derecho Penal de garantizar a mis defendidos el poder defenderlos debida y legalmente”, escribió Bouchard al renunciar a la defensa de Ramírez y Romero. “Es utópico e impensado que pueda continuar convalidando este proceso nulo, ilegal y absolutamente arbitrario en su contra”, agregó. Hasta el momento el legista no fue notificado de la aceptación de su retiro del proceso. Bouchard enumeró en el texto una serie de hechos -a los que calificó de “irregulares”-, siendo a su entender el más grave “la denegación de poder ejercer sus derechos”. El letrado hizo mención explícita a una situación en la que la jueza González Cabañas no le permitió al imputado Ramírez ampliar su declaración. En palabras del abogado: “Cuando el imputado Ramírez lo solicita, entonces se le deniega el derecho a declarar, diciendo que su defensa fue efectiva”. Ramírez, Romero y Aguirre están procesados por un presunto abuso sexual con acceso carnal denunciado por G. A. K., de 19 años. Según el denunciante el domingo 7 de agosto de 2016 fue detenido por los agentes del Grim a la salida de un boliche ubicado en la calle Uruguay al 400, en el barrio Aldana, a dos cuadras de la seccional. El joven declaró que desde el arresto fue golpeado, y que un vez en la oficina de la división motorizada los efectivos lo penetraron. Estudios médicos detectaron la presencia de golpes y de lesiones anales.s