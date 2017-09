Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123804

Por cuadra cobran $2.100 al mes

Asoma otro problema por plus a operadores del estacionamiento

El faltazo de los sábados provocó la quita del beneficio. Según trascendió, esos días la rentabilidad es muy baja por lo que no asisten al puesto.

Desde mayo del 2016, la Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Transporte efectuó el pago del plus para los operadores del estacionamiento medido. El costo es de $2.100, que son repartidos por cuadra para los 179 operadores que trabajan en la ciudad. Sin embargo, hace unos días unos 55 operadores del estacionamiento medido no habrían percibido el beneficio mensual, lo que generó malestar. Es que según contaron a NORTE de Corrientes los trabajadores deben asistir hasta los sábados al mediodía inclusive, normativa que está vigente hace años pero en el último mes se reforzaron los controles, por lo que muchos operadores dejaron de percibir el plus mensual. Los operadores destacaron que en muchas cuadras céntricas no hay movimiento de gente y mucho menos de vehículos que busquen estacionarse, por lo que el cumplimiento de horas laborables el sábado termina siendo casi en vano, ya que la rentabilidad es mínima. Sin embargo, deben cubrir el horario de 8 a 13 los días sábados y para constatarlo, los inspectores de la Dirección de Transporte recorren las cuadras y verifican que los operarios cumplan con la tarea. De esta manera, los trabajadores sostienen que los sábados no hay mucho movimiento en cuadras céntricas y en consecuencia, hay baja rentabilidad. En tanto, los controles no sólo se realizan a través de las recorridas de los inspectores de la Secretaría de Transporte, sino a través de los tickets que se rinden a diario en la Caja Municipal. Por semana llegan a cubrir hasta 80 horas de estacionamiento medido, pero hasta el momento la mayoría de los operadores venía trabajando de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 y de 16.30 a 20. En la actualidad los controles se volvieron estrictos y los trabajadores del estacionamiento deben cumplir con la reglamentación de la ordenanza que indica que el estacionamiento medido se debe cobrar de lunes a sábados inclusive. Esta normativa no fue cumplida por unos 55 ex tarjeteros que no percibieron el plus este mes, y que pedirán audiencia con funcionarios del área de Transporte de la Municipalidad. Es que aseguran que los sábados la rentabilidad es muy baja, por lo que la cantidad de horas de trabajo no favorece al sector; destacan que se debe a que son jornadas en las que no hay movimiento de vehículos como en otros días de la semana. s