El reparto en la era de cambiemos

Macri repartió tres mil millones en ATN, el 37% fue para cuatro distritos aliados

En ese lote está Corrientes, junto con Jujuy, Buenos Aires y Mendoza. Chaco a la retranca; Gildo de Formosa no recibió ni un centavo.

Los Aportes del Tesoro Nacional, conocidos vulgarmente por su sigla ATN, fueron pensados para socorrer a las provincias o los municipios en situación de emergencia, pero el manejo discrecional de ese instrumento financiero por parte de los gobiernos de turno lo fue transformando en un mecanismo de premiación o castigo a los adversarios y también a los aliados. La historia, reciente, incluso la más lejana, evidencia que los gobernadores e intendentes alineados a la Casa Rosada siempre salieron beneficiados en el reparto. En la era de Cambiemos parece no haber cambiado mucho esa tendencia, el oficialismo, es decir el macrismo o sus aliados radicales, fueron los que más recursos embolsaron en el primer semestre de este año. Según un informe que recientemente divulgó el Gobierno Nacional desde enero a agosto se distribuyeron un total de 3.082 millones de pesos en concepto de ATN, el 37% estuvo destinado a cuatro distritos aliados: Jujuy ($410 millones); Buenos Aires ($369 millones), Mendoza ($210 millones) y Corrientes ($168,5 millones). Entre estas cuatro provincias suman 1.157 millones de pesos, más de un tercio de la torta. Si a este lote se le agregan los 380 millones de pesos que recibió Neuquén y los 228 millones de Santa Fe se llega al 57% del total de recursos, todo este volumen para seis provincias gobernadas por socios y partidos no peronistas. En Neuquén manda Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino una fuerza provincial de buena relación con el macrismo, en tanto Santa Fe está bajo el control del socialista Miguel Lifschitz, que no se planta como oposición a la Casa Rosada. Corrientes, gobernada hace 16 años por la familia Colombi, disfruta de las mieles de la alineación, está octava en el ranking de beneficiados. En el primer semestre recibió 168,5 millones de pesos. La información oficial dice que ese dinero estuvo destinado a paliar la emergencia que causó la inundación en distintos municipios. Chaco, del justicialista Domingo Peppo, apenas recibió 40 millones de pesos en el semestre. La situación es todavía peor para otro gobernador histórico del justicialismo, el formoseño Gildo Insfrán que lleva 22 años en el poder y que esta vez no recibió ni un centavo. ¿Por qué no recibió un peso de ATN este gobernador si es un distrito pobre?, le consultó Clarín al ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Porque no presentó ninguna de las dos condiciones previstas por la norma para recibirlos. Tuvo superávit en sus cuentas y no tuvo inundaciones”, justificó. “Los ATN son para la emergencia, para los extremos financieros o para los problemas climáticos, por ejemplo, para aquellos municipios que sufren inundaciones”, aclaró el funcionario, que hizo una peculiar lectura de la distribución para aventar la sospecha de discriminación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, tampoco recibió asistencia, y tampoco tuvo que enfrentar inundaciones. En el interior de la provincia de Buenos Aires, con mayoría de intendentes oficialistas, se repartieron 369 millones para morigerar -dicen- el sufrimiento generado por las lluvias. El kirchnerismo hizo sus propias cuentas, de los 369 millones de pesos distribuidos en municipios bonaerenses entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año electoral, 296,5 millones fueron para jefes comunales de Cambiemos; y sólo 66,5 millones para el FPV, su principal rival. Los Aportes del Tesoro Nacional nacieron al final del gobierno de Raúl Alfonsín, en los años 80, en el marco de la discusión de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Están destinados a atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros”, pero rara vez se cumple. Los casos testigos son las tres provincias radicales.s