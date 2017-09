Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123807

Herramientas, ollas y sartenes no cubrieron ni el precio base

Fiebre por las motos: el remate judicial que alimenta a talleristas y tuneadores

Hubo 27 lotes, los más caros salieron a $800. Los vehículos se despiezan. También hubo mucho interés en la ro pa deportiva, pagaron hasta $3.000.

La subasta organizada por el Poder Judicial de Corrientes, que comprendía una variada gama de productos, puso en evidencia la magnitud del negocio relacionado con las motos, puntualmente con el mantenimiento y el equipamiento. Sucede que el parque automotor crece de manera exponencial en la ciudad. La muestra fue la fiebre por los lotes de motocicletas -27 en total- que la Justicia sacó a remate el pasado viernes y que provocó una avalancha de interesados, más de 100 personas pugnaron en cada instancia para llevarse los vehículos, algunos muy desvencijados, que tienen como destino el desguace para reparar o complementar otros rodados. Talleristas y tuneadores estuvieron, por momentos, literalmente a los codazos para revisar los productos y luego levantar la mano. La mayoría tenía como precio base $200 y la competencia de oferentes hizo que los más caros salieran a $800. Una ganga que en el despiece se transforma en un negocio lucrativo. En esta caso, por paradógico que resulte, la operación la fomenta el propio Poder Judicial, aunque todo dentro de la legalidad. El compromiso es que los vehículos adquiridos sólo pueden ser utilizados para recuperar piezas, incluso aquellas motos que están en buenas condiciones y que llegaran a funcionar no deben circular. De hecho no tiene patente y no se encuentran legalmente registradas. La mayoría eran motos de 110 y 250 centímetros cúbicos. Fueron secuestradas en distintas causas judiciales y tenían entre 3 y 4 años en el deposito ubicado en la avenida Juan R. Vidal, predio de la ex Onabe. La subasta, que comenzó a las 9,30 se extendió por casi dos horas y lo primero que salió a la venta fue un lote de indumentaria deportiva, incautada -según se supo- en un procedimiento en la localidad de Bella Vista hace un par de meses. En aquel entonces no tenía documentación y se sospechaba que había ingresado de contrabando al país. La puja por la ropa fue la que dejó más dinero, se vendió a $3.000. La martillera pública Elvia Susana Vega no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Luego fue el turno de las herramientas, el monto base era de $200 por lote, uno de ellos incluía un taladro, pala y podadora. Las propuestas de los oferentes llegaron a $500. Uno de los que tuvo mayor cantidad de ofertas fue un equipo de gimnasia (remo) que inició con una base de $200 y fue subiendo de a $50 hasta llegar a $500. Siete pugnaron por el lote. Otras herramientas menores, por ejemplo hubo lotes de destornilladores y artículos de trabajo, no tuvieron interesados, entonces la subastadora permitió que sea el público quien estableciera un monto base para arrancar el remate. Lo mismo ocurrió con algunos productos hogareños, como ser ollas y sartenes, además de otros utensilios de cocina. Un par de personas con buen ojo y sentido de la oportunidad aprovecharon el ofertón que les cayó del cielo. A esas alturas la expectativa estaba puesta en las motos que aún no habían salido a escena y por el que todos estaban apretando los billetes en sus bolsillos. Cuando comenzó esa parte del remate subió la temperatura y todos hicieron una propuesta. s