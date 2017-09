Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123810

Un acuerdo con Nacion, que la provincia mantiene en secreto

Corrientes no cumple la armonizaciónprevisional y quedó sin esos recursos

Lo dijo el Jefe de Gabinete en su informe al senado de la Nación.

El Gobierno de Corrientes ha frenado deliberadamente -se cree- el proceso de adecuación del sistema previsional de la Provincia a los parámetros de la Anses (Nación) y como consecuencia se está perdiendo de embolsar sumas millonarias que, en concepto de asistencia extraordinaria, la Casa Rosada dispuso para aquellos distritos que hacen el sacrificio de la “armonización”. La administración de Horacio Ricardo Colombi ya recibió, en diciembre del año pasado, apenas firmó el acuerdo con el Gobierno Nacional, una partida de 163 millones de pesos para compensar los baches en el IPS. Sin embargo, luego no avanzó en la tarea y hoy está en falta, se suspendieron los envíos. La información es oficial, la dio el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, en el marco del informe que brindó a la Cámara de Senadores de la Nación la semana pasada. “Los compromisos de la provincia no fueron cumplidos en tiempo y forma, por lo que no se realizaron las transferencias comprometidas en contraprestación”, señaló el funcionario en referencia al convenio que se firmó el 22 de diciembre de 2016 entre la Provincia y el Estado Nacional para la adecuación del sistema previsional correntino. “Se encuentran pendientes de armonización los siguientes puntos: i) el procedimiento de compensación de exceso de años de servicio con la falta de edad, ii) la determinación del haber inicial de las prestaciones y iii) el establecimiento de un mecanismo de movilidad de los haberes jubilatorios que sea sustentable en el tiempo”, detalló Marcos Peña a propósito de una requisitoria que le formulara la senadora correntina (PJ, camporista) Ana Claudia Almirón, la única de los tres representantes de la Provincia que se interesó en el asunto. La inquietud fue respondida por escrito y figura en el Informe Oficial de 1.339 páginas que la Jefatura de Gabinete de la Nación presentó a la Cámara de Senadores evacuando las múltiples consultas que realizaron los legisladores. NORTE de Corrientes tuvo acceso a ese documento, la explicación referida al “Convenio de Armonización” se despliega de las páginas 32 a la 36 y es reveladora respecto de una decisión clave que hace al destino de la caja de jubilación y que aquí se mantuvo en secreto. El Gobierno Provincial trasparentó -parcialmente- la firma del acuerdo seis meses después, a través de la publicación oficial del Decreto Nº 3.611, pero se cuidó de no divulgar los anexos del convenio, que hasta la fecha siguen guardados. “No hay cláusulas reservadas”, afirmó Marcos Peña ante una pregunta puntual de la senadora Almirón. Y amplió, “el documento trata de los compromisos asumidos por la provincia de Corrientes en cuanto al funcionamiento de su Sistema Previsional y por parte del Estado Nacional en cuanto a contribuir al financiamiento del Sistema Previsional de Corrientes. El Convenio a que se hace referencia fue firmado el 22 de diciembre de 2016, entre la Nación y la Provincia de Corrientes. Dicho Convenio consta de nueve cláusulas y dos Anexos, iguales a los firmados con el resto de las provincias. El Anexo I trata de la metodología para el déficit previsional a financiar por el Estado Nacional. El Anexo II trata sobre el marco de colaboración entre Anses y el Gobierno de la provincia de Corrientes. Adicionalmente, la Nación se comprometió a realizar transferencias complementarias, en caso de que la provincia de Corrientes adecuara el procedimiento de compensación de exceso de años de servicio con la falta de edad y modificara el procedimiento de determinación del haber inicial de las prestaciones, adaptándolo a las pautas de la normativa nacional en la materia. A la fecha, se encuentran pendientes obligaciones de la provincia”. La camporista Almirón fue al hueso y preguntó sobre “las causas por las cuales este Acuerdo continúa velado a la opinión pública”. La respuesta del Jefe de Gabinete fue concluyente: “El acuerdo no se encuentra vedado de la opinión pública y tampoco tiene cláusulas reservadas; sino que solamente se encuentra en el proceso administrativo interno correspondiente a cada jurisdicción”. En ese marco reafirmó que Corrientes “no cumplió en tiempo y forma” y por lo tanto se suspendió “el financiamiento”. La pregunta que Peña no puede responder -y tampoco le fue formulada- es por qué el Gobierno Provincial suspendió la aplicación de la adecuación previsional, especialmente luego de recibir $163 millones y ante la posibilidad de seguir recibiendo asistencia. Quizás se reactive el procedimiento después de las urnas de octubre. Igual, quedan cuatro años para completar la “armonización”, así lo señala el Convenio que aquí todavía no salió a la luz. s