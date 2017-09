Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/123841

Repechaje de la copa Davis

Argentina debe dar vuelta la serie para no descender

Molteni y gonzález cayeron ayer en el doble contra Kasajistán, que gana 2 a 1. Schwartzman tiene que superar hoy a Kukushkin.

Los debutantes Andrés Molteni y Máximo González no pudieron ayer mantener un prometedor inicio de partido frente a los locales Timur Khabibulin y Aleksandr Nedovyeso, que se impusieron en cuatro sets para adelantar a Kazajistán 2 a 1 en el repechaje del grupo Mundial en Astana, y dejar obligada a la Argentina a ganar los dos singles de hoy para no descender en la Copa Davis. Los argentinos, vigentes campeones y capitaneados por Daniel Orsanic, cayeron en un partido inestable, con muchos quiebres, y que se definió con parciales de 6-4, 4-6, 5-7 y 4-6, en poco más de tres horas y media de juego en el Centro Nacional de Tenis de la capital kazaja. La lógica dominó el primer día de competencia en Astana, donde Argentina y Kazajistán terminaron 1-1, luego que el bahiense Guido Pella no pudo aguantar a Mikhail Kukushkin y el porteño Diego Schwartzman barrió a Dmitry Popko. En el primer turno Pella (73 del ranking ATP) perdió ante el experimentado Mikhail Kukushkin (78) con parciales de 6-7 (5), 7-6 (5), 6-2 y 6-4, en tres horas y 54 minutos de juego, dentro de un trámite equilibrado y cambiante, con muchas discusiones. Pero después, Schwartzman (28) llevó tranquilidad al equipo albiceleste capitaneado por Daniel Orsanic, con su primer triunfo en la historia de la Davis, producto de una sólida presentación ante Popko (196), al que venció por 6-4, 6-2 y 6- 2, en una hora y 59 minutos de juego. Con el 1-2 en la serie, hoy -a partir de las 5 (hora argentina)- “Peque” Schwartzman deberá vencer a Kukushkin para mantener la esperanza en el conjunto albiceleste, que para el hipotético quinto punto colocará a Pella frente a Popko o Khabibulin.s